Voor het eerst vindt ruim de helft (53 procent) de roetveegpiet acceptabel. Een deel van hen uit overtuiging, een ander deel ziet liever de traditionele Zwarte Piet, maar kan na de jarenlange discussie inmiddels leven met het alternatief.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van EenVandaag over het uiterlijk van de pieten. Dit jaar deden ruim 32.000 mensen mee. Voor veel deelnemers geldt dat ze de discussie meer dan zat zijn en de roetveegpiet als de minst slechte optie zien. Ruim een derde (37 procent) van de deelnemers vindt de roetveegpieten niet acceptabel, zij zien geen reden om de kleur van de pieten aan te passen.

'Zwarte Piet' blijft populair, maar verliest terrein

EenVandaag peilt sinds 2013 hoe de pieten er volgens panelleden uit moeten zien. Sindsdien is het aantal voorstanders van het aanpassen van het uiterlijk van de pieten gestegen van 5 procent in 2013 tot 34 procent nu.

Daar staat tegenover dat de groep die geen aanpassing wil een stuk kleiner is geworden. Maar net als voorgaande jaren vormen zij ook nu weer de grootste groep: 53 procent. Zij zien de traditionele Zwarte Piet niet als racisme, maar als een mooie traditie.

Moet het uiterlijk van de traditionele 'Zwarte Piet' volgens jou wel of niet aangepast worden?

Ingehaald door de praktijk

Ook dit jaar waren er in sommige plaatsen weer demonstraties en confrontaties tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, zoals in Staphorst. Maar in de praktijk verdwijnt deze traditionele piet steeds vaker uit beeld. De meeste gemeenten kiezen dit jaar voor alleen roetveegpieten bij de intocht. Bij het Sinterklaasjournaal en de landelijke tv-intocht gebeurt dit al sinds 2019.

Voor het eerst vindt nu dus een kleine meerderheid (53 procent) het acceptabel om uitsluitend roetveegpieten in te zetten. Deze groep bestaat grotendeels uit voorstanders van het aanpassen van het uiterlijk. "Er zijn mensen die zich gekwetst voelen door traditionele pieten. Daar mag best rekening mee gehouden worden", vindt een deelnemer.

Vind jij roetveegpieten wel of niet acceptabel?

Genoeg van discussie en protesten

Maar ook een deel van de voorstanders van zwart geschminkte pieten vindt de roetveegpiet inmiddels wel een acceptabel alternatief (23 procent). Als ze zelf zouden mogen kiezen hebben ze een voorkeur voor de Zwarte Piet. Maar als dat in de praktijk niet meer realistisch is kunnen ze nu met lichte tegenzin wel leven met het alternatief.

De belangrijkste reden daarvoor is dat ze genoeg hebben van de jarenlange discussie en protesten. Daar gaat volgens hen te veel negativiteit en energie in zitten. Zo schrijft iemand: "Er wordt al zo lang over gepraat en tegen gedemonstreerd, met vechtpartijen erbij. We worden het toch nooit eens. Doe dan maar een roetveegpiet."

'Kinderen maakt het niet uit hoe pieten eruit zien'

Bovendien leidt alle commotie te veel af van waar het bij Sinterklaas eigenlijk om draait: het plezier van de kinderen moet weer voorop moet komen te staan, vinden ze.

"Laat het weer een feest zijn, waarbij kinderen een heerlijke onbezonnen tijd beleven. Die maakt het niet uit hoe de pieten eruit zien", zegt een panellid daarover.