Van alle sinterklaascomités worstelt 36 procent met het uiterlijk van de pieten: hebben ze roetvegen of worden ze volledig zwart? Comités melden ruzies en bedreigingen van alle kanten, en dat wordt sommige organisaties te veel. Bijvoorbeeld in Leeuwarden.

Een paar weken voor de intocht besluit de organisator in Leeuwarden om de handdoek in de ring te gooien. "Verschrikkelijk", vindt Cees Anceaux, die al 5 jaar met veel plezier een intocht in de Friese hoofdstad organiseert. "Het gedoe rondom de kleur van de pieten werd ons nu echt te veel."

De buurman wordt herkend

De vrijwilligers, die samen met Sinterklaas ieder jaar op de boot in Leeuwarden aanmeren, weigerden als roetveegpiet de straat op te gaan. "Onze vrijwilligers willen niet herkenbaar zijn", legt Anceaux uit. "Anders herkennen kinderen ineens hun buurman of oma tussen de pieten. Dus pieten met roetvegen zijn voor ons echt geen optie."

Het is niet zo dat het Leeuwarder comité niet met de tijd mee wil, benadrukt Anceaux. "Na de eerste kritiek zijn we direct gaan kijken wat we aan piet konden veranderen. Zo hebben we de pruik en de lippenstift al snel veranderd."

Grijze piet

Vorige jaar moest de volledige intocht digitaal vanwege het coronavirus, toen is in Leeuwarden de grijze piet geïntroduceerd. "Dat was een groot succes, het is zelfs in zo'n 16 plaatsen overgenomen."

Maar dit gaat anti-Zwarte Piet-demonstranten niet ver genoeg. Volgens hen lijkt het nog te veel op het oude uiterlijk van Sints helpers. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) had daarom al aangekondigd te gaan demonstreren bij de intocht. Daardoor zou volgens Anceaux de veiligheid van het kinderfeest onder druk komen te staan.

Place to be voor demonstraties

"Ik ben zelfs bang dat er een groepering komt die zwart-geschminkt aan de intocht meedoet, dat zou een groot drama worden." Anceaux zou niets liever doen dan een mooi kinderfeest organiseren, maar wil ook reëel blijven: "Leeuwarden is de place to be wat betreft demonstraties. Al jaren zijn er twee groeperingen", weet hij. "Als de groep KOZP gaat demonstreren, dan komen er ook tegendemonstraties."

Na een heel jaar met 7 werkgroepen aan de voorbereidingen te hebben gewerkt, besluit de organisatie nu dan toch om de handdoek in de ring te gooien en het over te laten aan anderen. "Het is zonde van alle moeite die we erin hebben gestoken, maar het is niet anders."

Nieuwe organisatie

Maar een nieuwe organisatie stond al snel op. "Het moet zaterdag vooral een gezellige intocht voor de kinderen worden", zegt nieuwe organisator Dylan van Hinte. "Zonder dreiging van demonstraties", voegt hij eraan toe.

Het nieuwe bestuur wil de intocht in Leeuwarden passend maken aan het beeld van de landelijke intocht: daar wordt gebruik gemaakt van roetveegpieten. EenVandaag heeft burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden om een reactie gevraagd, maar die laat weten niet op deze gevoelige kwestie in te willen gaan. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat de intocht op een goede en veilige manier zal plaatsvinden.