Gisteren botsten BIJ1-leider Sylvana Simons en justitieminister Dilan Yesilgöz bij een debat over het politieoptreden in Staphorst, waar zaterdag rellen uitbraken rond de Sinterklaasintocht. Simons wil een breder onderzoek naar racisme binnen de politie.

In Staphorst ging het mis rond de Sinterklaasintocht. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet wilde daar demonstreren, maar werd klemgereden en belaagd door tegenstanders. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty was er te weinig politie aanwezig en deed de politie die er wel was te weinig.

'Gaat niet over droge cijfers'

Tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer werden er dinsdag vragen over gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid. En dat leidde tot een confrontatie met Sylvana Simons van BIJ1. "Het is altijd jammer als dat gebeurt. Iedereen vindt het het fijnst als een debat rustig wordt gevoerd", zegt Simons daarover.

"Maar tegelijkertijd zijn er onderwerpen die vragen om emotie. We hebben het hier niet over droge cijfers, maar over de veiligheid van Nederlandse burgers. Daarvan wordt ons verteld dat we die in de handen van onze Nationale Politie mogen leggen. Als dan blijkt dat dat bij de ene groep wel wordt gegarandeerd en de andere niet, dan maak ik me daar druk om."

Sylvana Simons over demonstratierecht en een onderzoek naar racisme binnen de politie

Politievakbond ontsteld

Voorzitter Wim Groeneweg van politievakbond ACP zegt 'met ontsteltenis kennis te hebben genomen van het feit dat mevrouw Simons denkt dat de politie racistisch zou zijn'. "Dat is absoluut niet het geval", zegt hij. Hij benadrukt dat de politie moet bemiddelen tussen besluiten en mensen die het daar niet mee eens zijn.

"De politie staat daar middenin en probeert daar naar eer en geweten onafhankelijk naar te handelen om de veiligheid van iedereen te waarborgen", zegt Groeneweg. "Dat is ook in Staphorst gebeurd. Dat betekent niet dat er geen fouten gemaakt kunnen zijn."

Blokkeerfriezen

"Ik heb niet gezegd dat de politie racistisch is, ook niet dat er 60.000 racistische agenten zijn", zegt Simons daarover. Volgens haar heeft minister Yesilgöz haar die woorden in de mond gelegd. "Maar we moeten nu niet blind zijn voor de feiten. We weten dat er bij de politie regelmatig racistische incidenten voorkomen, waar wat ons betreft niet adequaat op wordt gereageerd."

"De feiten laten ons zien dat de afgelopen 11 jaar demonstreren tegen Zwarte Piet structureel zo goed als onmogelijk wordt gemaakt", zegt Simons. "Door bijvoorbeeld de politie." De politicus noemt daarbij als voorbeeld de situatie in Friesland, waar demonstranten door burgers werden geblokkeerd op de snelweg. "De politie greep niet in en er ontstonden gevaarlijke situaties."

Onwaarheden

Simons neemt het de minister kwalijk dat zij haar die monden in de woord legde. "Daar kan ik niet tegenin gaan tijdens een vragenuur. Het geeft geen pas om op zo'n positie zulk soort frames neer te leggen, waarbij niet alleen onwaarheden worden verteld, maar ook onwaarheden die verstrekkende gevolgen kunnen hebben."

"Als 60.000 agenten denken dat ik hen allemaal tot racist veroordeel, dan kan dat hele vervelende situaties opleveren", zegt Simons.

Respecteren van de grondwet

Politiechef Martin Sitalsing van Midden-Nederland zei al eerder dat er wel degelijk sprake is van racisme binnen de politie. "Wat vinden wij nog een goede politieman of politievrouw?" vraagt hij zich af. "Daarbij hoort ook artikel 1 van de grondwet. Dat wij het niet meer accepteren als agenten discrimineren of racistisch gedrag vertonen."

"Als je een apparaat hebt waar niet elke burger zich zeker weet van veiligheid en bescherming, hebben alle Nederlanders een groot probleem. We moeten er met zijn allen van uit kunnen gaan dat de politie de grondwet respecteert. Het zou denk ik heel erg goed zijn als de corpsleiding en de minister gaan staan voor de veiligheid van alle Nederlanders", zegt Simons daarover.

Onderzoek doen

Het liefst ziet Simons dat er onderzoek wordt gedaan naar racisme binnen de politie. "Het lijkt mij goed als de minister breder onderzoek doet naar dit soort gebeurtenissen. Niet alleen naar Staphorst", zegt ze. "Want dit is een structureel gegeven."

Zelf heeft Simons samen met GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver vragen ingediend bij de minister. "Ik hoop dat we daar een constructief debat over kunnen voeren. Daar neem ik de uitspraken van Amnesty International in mee, omdat demonstratierecht in Nederland onder druk staat. Dat is onacceptabel voor een land als Nederland, eigenlijk overal."