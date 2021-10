Met het afschaffen van de anderhalve meter zijn we op dat vlak grotendeels terug naar het ‘oude normaal’. Toch voelt dat zo normaal nog niet. Veel mensen vinden het onwennig om weer in de buurt van anderen te komen: zeker als het gaat om onbekenden.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 21.000 leden van het Opiniepanel.

Weer bij bekenden in de buurt

In de buurt komen van bekenden, daar hoefden de meeste mensen niet aan te wennen. Toen het kabinet het advies om afstand te houden op 25 september losliet, voelde dat voor velen snel weer als vanouds. Anderen geven aan dat ze 'stiekem' al langer geen afstand meer hielden van hun naasten.

Een derde (34 procent) vindt het wel onwennig om dichtbij bekenden te komen. Een deel, vooral ouderen en mensen in risicogroepen, probeert nog steeds afstand houden tot familie en vrienden. Anderen noemen het 'raar' en 'best eng' om na zo'n tijd weer dichtbij hun naasten te zijn. "Maar," voegen sommigen daaraan toe, "het is wel fijn".

Afstand houden tot onbekenden voelt nog onwennig

Onprettige onbekenden

Als het gaat om onbekenden is die beleving heel anders. Bijna tweederde (63 procent) vindt het, bijna een maand na het afschaffen van de anderhalvemetermaatregel, nog altijd onwennig om dicht in de buurt te zijn van onbekenden. Velen beschrijven dat ook als onprettig.

Door de stijgende besmettingsaantallen nemen bij veel mensen de zorgen toe dat iemand in hun buurt besmet is. En, zo schrijven meerdere deelnemers, je weet bij onbekenden niet of ze wel of niet gevaccineerd zijn, en of ze zich wel of niet ziek voelen.

Mild ziekteverloop

Want ondanks dat ze zelf een prik hebben gehad, houden veel gevaccineerden in het onderzoek er rekening mee dat ze alsnog besmet kunnen raken met corona (77 procent) en er zelfs ziek van kunnen worden (67 procent): "Ik weet dat de kans klein is, maar het kan wel. Zeker als niet iedereen is gevaccineerd", schrijft iemand die twee prikken heeft gehad.

De meeste gevaccineerden denken niet dat ze in het ziekenhuis zullen komen na een coronabesmetting. 32 procent houdt daar wel rekening mee, maar de meesten verwachten dat - als ze al ziek worden door corona - de ziekte geen ernstig beloop heeft.

Corona of geen corona, ik wil sowieso niet meer dat mensen in m’n comfort zone komen

Kom niet in m'n aura

De kans om corona te krijgen, is niet de enige reden dat mensen het onwennig vinden om dichtbij onbekenden te komen. Veel deelnemers geven in het onderzoek aan dat ze de wereld waarin mensen afstand hielden op openbare plekken een verbetering vonden ten opzichte van de situatie voor corona.

De woorden 'aura', 'persoonlijke sfeer' en 'comfort zone' worden hierbij genoemd: "Ik was helemaal gewend aan de nieuwe leefstijl. Die is prettig, ook zonder corona. Ik vind het nu vervelend als iemand in m'n persoonlijke sfeer komt. Waar is dat voor nodig in de rij voor de kassa?"