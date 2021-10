Opnieuw is er aan de andere kant van het kanaal een nieuwe coronavariant die mogelijk voor veel nieuwe besmettingen zorgt: AY4.2. Ook wel: Delta Plus. Artsen en deskundigen maken zich zorgen, ook in Nederland.

Maar de Britten zelf zitten niet op strengere maatregelen te wachten. "Er is nu nog geen angst voor deze nieuwe variant", zeg correspondent Anne Saenen over situatie in Groot-Brittannië.

Geen QR-code

"Afgelopen zomer zijn bijna alle regels opgeheven in Groot-Brittanië: discotheken en theaters zijn weer open, een QR-code heb je niet nodig en je mondkapje ook nergens. Ik merk ook echt dat mensen zich vrijer gaan bewegen, in supermarkten en het OV zie je de mondkapjes ook steeds minder."

Precies waar veldepidemioloog Amrish Baidjoe, verbonden aan de Londen School of Hygiene and Tropical Medicine, zich zorgen over maakt. "We weten nog niet veel over deze subvariant Delta Plus, of deze besmettelijker is en of de huidige vaccins er voldoende tegen bestand zijn. Maar zonder de maatregelen wordt de verspreiding hoe dan ook niet tegengehouden." Vroeg ingrijpen is wat Baidjoe betreft belangrijk en kan dan ook nog in een 'milde vorm'.

Britse voorbode

De situatie in Groot-Brittannië was al vaker een voorbode voor de coronasituatie in Nederland. In beide landen zijn de basismaatregelen te snel radicaal losgelaten, zegt Baidjoe.

"Er is nu nog een kans om de cijfers af te remmen door weer afstand te houden, thuis te werken en binnen een mondkapje te dragen." Daarmee zou het probleem dan bij de wortels worden aangepakt: "Ik hoor de politiek wel eens zeggen dat er meer ic-bedden bij moeten. Maar wie moeten er aan het bed staan? In de zorg zijn veel mensen overbelast, ze hebben het al een dik jaar heel zwaar. Dan kunnen we beter zorgen dat het zo ver niet komt."

Johnson wil er niet aan

Daar hopen artsen in Groot-Brittannië ook op, dat het niet zover komt. De Britse equivalent van het OMT waarschuwt de regering voor een crisis in de zorg, nu de winter nog moet beginnen. Toch wil premier Boris Johnson er nog niet aan, vertelt Saenen.

"Hij probeert mensen wel langzaam warm te krijgen voor 'plan B', zoals het wordt genoemd, maar tegelijkertijd wil hij het voorkomen." Want het zou niet de eerste keer zijn dat Johnson terug moet komen op beloftes dat er geen strengere regels meer komen, terwijl hij weet dat mensen hem dat kwalijk nemen. "Vorig jaar nog beweerde hij dat families samen aan het kerstdiner zou kunnen, maar moest hij vlak van tevoren toch schoorvoetend toegeven", vertelt Saenen.

Net verworven vrijheden

Zo gaat het in Nederland ook, vindt Baidjoe: "We zijn steeds te laat. Ik begrijp dat het moeilijke beslissingen zijn, maar draagvlak kan je opbouwen. Over die 'delta plus'-subvariant is nog veel onzeker, en van de vaccins weten we nog niet hoe lang en hoe goed ze beschermen. Dat zijn we aan het leren terwijl we het aan het doen zijn, maar we deden deze zomer alsof we er al waren."

Dat maakt het voor veel mensen lastig, zegt correspondent Anne Saenen: "Mensen hebben net hun vrijheden weer verworven en zijn er net weer aan gewend geraakt. Toch zijn Britten wel van het type dat zich wel aan nieuwe maatregelen gaat houden, als ze de noodzaak ervan inzien."