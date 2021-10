De verkeersdrukte neemt razendsnel toe nu we weer meer naar ons werk gaan. Ook het aantal ongelukken stijgt: in de avondspits gaat het nu zelfs vaker fout dan voor de coronacrisis. Is ons rijgedrag slechter geworden? "We zijn het een beetje ontwend."

In de afgelopen 4 weken lag het aantal ongelukken in de avondspits 20 procent hoger dan begin 2020, net voor de start van de crisis. De cijfers komen van Stichting Incident Management Nederland (IMN), die bijhoudt hoe vaak bergingsbedrijven op de Nederlandse hoofdwegen uit moeten rukken.

Terug op niveau

Tussen 16.00 en 18.00 uur 's middags handelden de bedrijven gemiddeld acht ongevallen per uur af. In februari en maart 2020 lag dat rond de zes per uur.

In de ochtendspits gaat het beter: tussen 6.00 uur en 9.00 uur 's ochtends zijn er elk uur vier ongevallen. Dat is 20 procent minder dan voor corona. Over de hele dag verspreid is het aantal ongelukken terug op het niveau van voor corona.

Komt er een record?

De cijfers zijn hoog, maar van een record is nog geen sprake, zegt Ivo Wildenberg van Stichting IMN. "Dat waren de maanden november en december 2019. Dat is altijd de drukste periode van het jaar. Het is dan donker tijdens de ochtend- én de avondspits en dan zijn er meer ongelukken."

Maar omdat het nu al zo druk is, zou dat best eens door kunnen zetten in november en december van dit jaar. "Sinds 2013 neemt het aantal ongevallen ieder jaar toe", vertelt Wildenberg. "Die trend is vorig jaar onderbroken door corona, maar we zijn nu terug op niveau. We moeten later dit jaar maar zien wat er gebeurt."

Ontwend

Hoe komt het dat we na corona meer ongelukken veroorzaken? Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen kan het alles te maken hebben met gewenning. "Anderhalf jaar lang hebben we niet meer zo op de weg gezeten met z'n allen. Nu hebben we juist weer met drukte te maken en moeten we rekening met elkaar houden. Kennelijk zijn we dat ontwend."

In de avondspits zijn we met name gevoelig voor ongelukken, vertelt hij. "Dat heeft alles te maken met vermoeidheid. In de ochtend zijn we toch nog relatief fit, maar na een hele werkdag zijn we vermoeider. Dat zie je terug in de kwaliteit van het autorijden." Het niveau van verkeersdrukte is in de ochtend ook nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis, in de avond is dit wel het geval.

Van treinreizigers naar autorijders

Volgens Tertoolen kan het ook zo zijn dat er meer onervaren rijders op de weg zijn bijgekomen. "Wat bekend is, is dat tijdens de coronaperiode mensen die normaal met de trein reizen, nu een tweedehands auto hebben aangeschaft. Zij zitten nu op de weg en het kan goed zijn dat zij minder gewend zijn om in drukte te rijden. Ook dat kan een rol spelen."

Nog los van de coronacrisis blijft afleiding volgens de verkeerspsycholoog altijd een rol spelen. "Mensen kunnen het niet laten om op hun mobiele telefoon te kijken. De autonome groei van die afleiding neemt sowieso toe, en daarmee dus ook het aantal ongelukken."

Toch veilig op weg

Wat kan je zelf doen om een ongeluk te vermijden? Je hebt het niet altijd zelf in de hand, maar volgens Tertoolen kan je toch wel wat doen. "Zorg uiteraard altijd dat je goed wakker en fit bent als je de auto instapt. Wat helpt is om overdag iets meer daglicht te pakken. Blijf dus niet bij het koffiezetapparaat hangen, maar ga wat meer naar buiten. Door meer daglicht ben je ook 's avonds in betere conditie."

Verder helpt het om heel attent te blijven op het rijgedrag van anderen. "Geef ze de ruimte op de weg en probeer het gevoel van 'diegene kruipt voor' te onderdrukken. Hij moet er ook tussen, dus geef die ruimte. Probeer rationeel te zijn tegen dat impulsieve gedrag van jezelf. Dat blijkt nog weleens lastig."