Ruim de helft van de jongeren zou een eventuele terugkeer van de anderhalve meter in de wind slaan, ook al verslechteren de coronacijfers en adviseert het kabinet daar weer toe. Ook kunnen eventuele nieuwe algemene maatregelen op weinig steun rekenen.

Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, onder ruim 1.700 16 tot 35 jarigen. 56 procent zegt daarin nooit meer anderhalve meter afstand te zullen houden, ongeacht eventuele adviezen van de overheid bij verslechterende coronacijfers dit najaar.

'Maatregelen hakten erin'

De coronaregels van het afgelopen anderhalf jaar hebben een flinke stempel gedrukt op het leven van jongeren. "Ik ben alleen en heb vorig jaar gemerkt hoe heftig de maatregelen erin hebben gehakt. Dat wil ik niet nog eens meemaken", zegt een ondervraagde.

Ook heerst er bij gevaccineerden in deze leeftijdsgroep veel vertrouwen in het vaccin dat ze hebben gehad. Driekwart van hen denkt niet dat ze nu nog in het ziekenhuis kunnen belanden met corona, zoals dit panellid: "In mijn vriendengroep en directe familie is iedereen volledig gevaccineerd. Ik neem daarom bewust het kleine risico dat ik door hen besmet raak en ernstig ziek word." Slechts een derde van de jongeren maakt zich momenteel dan ook zorgen over het coronavirus.

Tegen terugkeer anderhalve meter

Het afscheid van de anderhalvemetersamenleving gaat de meeste jongeren goed af. Driekwart (75 procent) heeft er geen enkele moeite mee om in de buurt te komen van vrienden of familie. Wel voelt het voor zes op de tien onwennig om dichtbij onbekenden te zijn. Opvallend is dat jonge vrouwen (76 procent) daar meer moeite mee hebben dan jonge mannen (44 procent).

Eerder deze week maakte EenVandaag bekend dat 43 procent van de volwassenen vindt dat het kabinet de anderhalvemeterregel weer moet invoeren. Onder jongeren is die overtuiging een stuk minder groot. Slechts een kwart vindt dat die regel terug moet keren, tegenover 65 procent die dat niet wil.

'Het is een keer klaar'

Ook het begrip voor eventuele andere algemene maatregelen in het najaar is onder jongeren stukken lager dan bij oudere ondervraagden. Slechts een kwart (28 procent) zou dat begrijpen, tegenover 56 procent van alle volwassenen. Bij verder oplopende cijfers moeten vooral ongevaccineerden de gevolgen dragen, vinden velen: "Een komende golf gaat volledig op het conto van de ongevaccineerden. Ik wil niet in mijn vrijheid beperkt worden omdat anderen in een andere werkelijkheid leven."

Anderen hebben zich juist laten vaccineren om af te zijn van de maatregelen: "Als er nieuwe maatregelen komen, hebben we ons voor niks laten inenten. Het is nu een keer klaar. Hoe lang willen we hier nog mee doorgaan?" Tegelijkertijd voelen veel jongeren de bui al hangen: ongeveer zes op de tien (59 procent) verwachten dat het kabinet wel met generieke restricties gaat komen.