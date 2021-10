Nog 2 weken hebben ze: de 55.000 ondernemers die begin vorig jaar loonsteun ontvingen en daarvoor nog niet de eindafrekening hebben ingediend. UWV roept deze werkgevers op iets van zich te laten horen, want anders moeten ze alle steun terugbetalen.

Bijna 140.000 werkgevers die geraakt werden door de coronacrisis, kregen begin vorig jaar een voorschot om hun personeel in dienst te houden. Om in aanmerking te komen voor deze Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW1) volstond het om het UWV te laten weten wat je dácht aan omzet te gaan verliezen.

Massale werkloosheid voorkomen

Toen de coronacrisis in 2020 uitbrak, maakte het UWV in de maanden maart, april en mei bijna 8 miljard euro over aan werkgevers. Grote bedrijven zoals KLM en Booking.com vroegen de steun aan, maar ook sportverenigingen, kappers en wokrestaurants. Met dat geld konden de ondernemers bijna 2,6 miljoen mensen in dienst houden. Deze NOW1 voorkwam daarmee massale werkloosheid.

Om te weten of iedere ondernemer inderdaad dit voorschot nodig had, vraagt het UWV om uiterlijk 31 oktober een eindafrekening in te dienen: heb je inderdaad de verliezen geleden die je verwachtte? Van de 140.000 werkgevers hebben bijna 85.000 die berekening al ingestuurd. Maar van bijna 40 procent heeft het UWV nog niks gehoord.

'Kom in actie!'

En dat het belangrijk is om dat wel te doen vertelt Ingrid Arts, programmamanager bij het UWV: "Werkgevers moeten echt in actie komen. Als je niks instuurt kunnen we geen berekening maken en wordt de tegemoetkoming bepaald op nul euro. Het volledige voorschot moet dan terugbetaald worden."

Met de berekening kan het UWV zien op welke tegemoetkoming de werkgevers daadwerkelijk recht hadden. Soms hebben ondernemers te weinig gekregen en volgt een nabetaling. Maar de grootste groep heeft de verliezen waarschijnlijk te hoog ingeschat. De ondernemer moet dan een deel van het voorschot terugbetalen.

Betalingsregelingen

Bij de ondernemers die al wel hun berekeningen hebben ingediend ziet Arts dat zo'n twee derde een deel van de steun moeten terug betalen. "Dat is ook logisch", zegt ze. "Aan het begin dachten veel werkgevers dat ze 100 procent omzetverlies zouden draaien."

Toch hoopt Arts daarmee mensen niet af te schrikken. "Ook als je weet dat je moet terugbetalen is het goed om wel je aanvraag in te sturen. We hebben goede betalingsregelingen. En als je niks inlevert, moet je sowieso alles terugbetalen."

Bekijk ook Terugbetaling van de belastingschuld na corona houdt ondernemers als Riad wakker

'Wacht niet tot de laatste dag'

Het UWV heeft deze maand iedereen die het betreft een brief gestuurd. Ook worden wekelijks 2000 werkgevers gebeld om ze te wijzen op de deadline van 31 oktober. "Ondernemers realiseerden zich vaak helemaal niet dat het ging om een voorschot", vertelt Arts. "Sommigen wachten op een accountantsverklaring en ook zeggen veel ondernemers nog veel te druk te zijn met overleven."

Vanaf vandaag zijn er radiospotjes te horen op Radio1 en BNR om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Arts:"Ik ben zo bang dat ondernemers denken, oh ja, zaterdag 30 oktober ga ik er wel even voor zitten. Dan zijn ze wel te laat. Het was behoorlijk makkelijk om het voorschot aan te vragen, maar die afrekening kost wel wat meer tijd."