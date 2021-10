We hebben nu maatregelen nodig om het dreigende ziekteverzuim door de griep te kunnen afvlakken, zegt gezondheidseconoom Jochen Mierau. Anders is het de vraag hoe lang de huidige blijdschap over de versoepelingen nog duurt, zegt hij.

Lessen die uitvallen en treinen en fabrieken die stilvallen omdat er te veel personeel ziek is. Het is een beeld waar we op afkoersen met de huidige besmettingscijfers, waarschuwt Mierau, gezondheidseconoom van de Rijksuniversiteit Groningen.

Griep en corona samen

"Nu hebben we corona dat rondgaat en tegelijkertijd begint er een griepgolf te komen. Dus we hebben te maken met twee pandemieën, waarbij mensen ook corona én griep kunnen krijgen. We weten over die combinatie nog niet veel, maar we weten wel dat beide ziek maken en dat de kans groot is dat er steeds meer ziekte-uitval komt."

"In 2018 zagen we tijdens de griepgolf in het voorjaar dat er zoveel personeel uitviel dat er grote tekorten kwamen in zorg en onderwijs. Nu hebben we dus ook corona en we weten nog niet hoe dat gaat, maar meerdere processen dreigen stil komen te liggen", zegt Mierau.

Al tegen onze capaciteit

"In Groningen zijn nu al zwembaden dicht omdat er te weinig personeel is, maar ook omdat er ziekteverzuim is. In de zomervakantie hadden we een ProRail-storing, want er waren wegens ziekte te weinig machinisten. En natuurlijk ook vanuit de ziekenhuizen horen we dat er verzuim is."

"We zitten al tegen onze maximale capaciteit aan, zonder buffers", zegt Mierau. En als corona en griep blijven doorzetten, en daar lijkt het op, dan leidt dat op alle plekken tot tekorten."

Plan maken voor tekorten

Mierau zou graag willen zien dat er in cruciale processen, zoals in het onderwijs, de zorg en in fabrieken er een plan wordt gemaakt voor hoe er mee om wordt gegaan als er straks een tekort aan personeel is. "Beschouw het echt als twee pandemieën. Het is ook niet onverstandig om het griepvaccin breder aan te bieden, bijvoorbeeld in het onderwijs en dat je ook goed over het griepvaccin informeert."

"En een snotneus terwijl je geen corona hebt, is nog steeds geen vrijbrief om naar het werk te gaan", zegt Mierau. "Dan steek je mensen aan met de griep en dat is geen goed idee."

Mondkapjes en QR-codes

In Italië is in het hoger onderwijs en op de werkvloer ook de coronapas ingevoerd, dat is iets dat we als Nederland ook moeten nastreven, zegt Mierau. "Nederland is altijd vrij traag met het invoeren van maatregelen. Maar in andere landen hebben ze nu maatregelen die wij ook zouden moeten invoeren. Met name dus die QR-codes. Daarmee zorg je ervoor dat je het ziekteverzuim niet onnodig laten oplopen."

Maar natuurlijk zijn veel mensen blij dat de maatregelen juist zijn versoepeld. Maar het is de vraag hoe lang die blijdschap nog duurt, zegt Mierau.