Virologen zijn bang voor een zwarte griepgolf deze winter. Om te onderzoeken hoe hoog het aantal besmettingen de komende maanden oploopt, willen de GGD Amsterdam en het Amsterdam UMC mensen in de coronateststraten voortaan ook testen op de griep.

Als de besmettingen met het griepvirus te hard stijgen en ziekenhuizen te veel worden belast, dan kunnen er maatregelen volgen die vergelijkbaar zijn met de coronamaatregelen. Dat zegt hoogleraar virologie en OMT-lid Menno de Jong. "Dat is belangrijk voor met name de kwetsbare groepen, die het risico hebben om in het ziekenhuis te belanden met een ernstige griep."

Geen extra wattenstaafje

Het testen op griep naast corona is een gezamenlijk project van de GGD Amsterdam en het Amsterdam UMC. Er is voor Amsterdam gekozen, omdat de hoofdstad qua besmettingen vaak voorloopt op de rest van Nederland.

"Mensen met griep- of verkoudheidsklachten gaan toch al naar de teststraat", zegt De Jong. "We krijgen zo een beter beeld van wanneer het griepvirus gaat circuleren en in welke mate." Het is overigens niet zo dat er door de grieptest een extra wattenstaafje bijkomt, zegt hoofd streeklaboratorium van de GGD Amsterdam Mariken van der Lubben. "We bereiden nu voor dat we op verschillende virussen tegelijkertijd kunnen testen."

Minder weerstand tegen griep

Vanwege de coronamaatregelen was de griep in de afgelopen anderhalf jaar vrijwel afwezig. "We zijn nu vatbaarder voor het griepvirus, omdat onze weerstand ertegen is afgenomen. Ik maak me daar zorgen om. We weten ook niet wanneer het griepseizoen dit jaar gaat beginnen", zegt OMT-lid De Jong.

Het kan zo zijn dat een epidemie met bijvoorbeeld het griepvirus heftiger wordt dan we gewend zijn, stelt hij. "Als corona dan ook nog oplaait kan dat impact hebben op de capaciteit van ziekenhuizen."

Griepprik

Of de griepprik, die vooral kwetsbare mensen krijgen, een grote uitbraak kan voorkomen, betwijfelt De Jong. Het is volgens hem de vraag of het griepvaccin effectief is dit jaar.

"Bij het griepvaccin wordt gegokt. Het wordt samengesteld op basis van meest recente virussen die wereldwijd worden opgevangen. Maar als het virus weg is, dan wordt dat een wildere gok."

Ziekenhuisopnames

Juist daarom is het van groot belang goed te monitoren hoe het met het aantal besmettingen gaat. De Jong: "We kunnen eigenlijk precies hetzelfde doen als wat we al anderhalf jaar met corona hebben gedaan: testen." Daarmee wordt voorspeld wat er in het ziekenhuis gaat gebeuren.

"Uiteindelijk willen we de ziekenhuizen beschermen en kijken of het binnen de perken blijft, zodat de reguliere zorg ook voort kan gaan." Als de griep- en coronabesmettingen te hard stijgen, moeten er volgens De Jong maatregelen volgen, zoals afstand houden.