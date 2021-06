Nu het kabinet grote versoepelingen aankondigt is er vertrouwen in de overheidsaanpak en maken we ons op korte termijn weinig zorgen. Maar 61 procent vreest dat er in het najaar weer strengere maatregelen nodig zijn. Dit komt vooral door de deltavariant.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 18.000 mensen. Nu steeds meer coronamaatregelen versoepeld worden en zelfs de mondkapjesplicht grotendeels verdwijnt, heeft 55 procent vertrouwen in het overheidsbeleid. Tegelijk dalen de zorgen over het coronavirus naar 42 procent.

'Met een goed gevoel op vakantie'

Dit komt vooral door het succesvolle vaccinatiebeleid. Begin juni had al 62 procent vertrouwen in het vaccinatiebeleid, nu is dat vertrouwen verder gestegen naar 70 procent, het hoogste cijfer sinds de start van de vaccinaties in januari.

"Het gaat goed met vaccineren, dus zijn er minder besmettingen, de zorg krijgt weer wat lucht en ik ga met een goed gevoel op vakantie", vat een ondervraagde dit gevoel samen.

Vertrouwen in het vaccinatiebeleid

Strengere maatregelen in najaar

Veel deelnemers maken zich wel zorgen over de langere termijn. Zes van de tien (61 procent) verwachten dat de coronamaatregelen in het najaar weer zullen worden aangescherpt.

Ruim een derde (36 procent) denkt dat dit vooral zal gebeuren vanwege het oprukken van de deltavariant uit India, die nu in Groot-Brittannië zorgt voor een nieuwe besmettingsgolf.

Feestende jongeren op vakantie

De helft (51 procent) maakt zich nu al zorgen over de verspreiding van deze deltavariant in Nederland. Nu reizen binnen Europa deze zomer weer een stuk gemakkelijker wordt, bestaat de vrees dat Nederlandse vakantiegangers besmet met de deltavariant terug zullen komen.

Vooral jongeren vormen een risico. "Die feestvierende jongeren zijn nog niet ingeënt en komen straks terug uit Spanje en Portugal. Ik verwacht niet dat die zich massaal laten testen bij terugkomst in Nederland."

'Deltavariant kent geen grenzen'

Andersom komen er ook toeristen naar Nederland uit landen waar de vaccinatiegraad nog niet zo hoog is. Ook zij kunnen de deltavariant van het coronavirus meebrengen.

"Ik vind het dom en veel te vroeg dat het reizen weer wordt toegestaan. We hebben totaal geen zicht op wie er hier zonder mondkapje allerlei uitjes gaan maken."

Vrees voor nieuwe mutaties

Een kwart (25 procent) denkt dat er ook andere redenen een rol spelen die zullen leiden tot het aanscherpen van de coronamaatregelen in het najaar. Volgens hen is het coronavirus niet weg en blijven mensen die niet zijn gevaccineerd kwetsbaar.

Bovendien zullen er nieuwe mutaties komen en moeten we maar afwachten of de vaccins daartegen bestand zijn. Een deelnemer voorspelt: "Corona blijft onder ons, net als de griep. Zodra het griepseizoen zich weer aandient, flakkert ook corona weer op, net als vorig jaar."

Corona voldoende onder controle

Een kwart (25 procent) denkt dat we niet meer te maken krijgen met strenge coronamaatregelen. Als we massaal gevaccineerd zijn kunnen we corona wel voldoende onder controle houden, menen zij. Een kleine uitbraak zal dan geen grote gevolgen meer hebben.