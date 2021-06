Er is steun voor het afschaffen van de mondkapjesplicht op de meeste openbare plekken, behalve in het openbaar vervoer. Tegelijk is er een groep mensen die zegt op verschillende plekken een mondkapje te blijven dragen, ook als het niet meer hoeft.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 18.000 leden van het Opiniepanel. Het kabinet maakt naar alle verwachting vandaag bekend dat de mondkapjesplicht op veel plekken wordt afgeschaft.

Vooral steun voor opheffen mondkapjes in musea en op werk

Vooral als het gaat om musea, op het werk en in de meeste winkels zijn mensen voorstander van de afschaffing van de mondkapjesplicht. Dat zijn volgens veel deelnemers de plekken waar makkelijk 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zeker als er een limiet wordt gesteld aan het aantal bezoekers.

Het draagvlak voor het loslaten van de mondkapjesverplichting neemt af als het mensen minder afstand kunnen houden. Zo vindt iets meer dan de helft het een goed plan als mondkapjes niet meer op hoeven in supermarkten, op scholen en bij contactberoepen zoals de kapper. In het openbaar vervoer moeten mondkapjes volgens een meerderheid (61 procent) wel verplicht blijven. "Je kunt daar nu al geen afstand houden, als iedereen weer naar z'n werk gaat, wordt het helemaal druk", schrijft een deelnemer.

Steun voor het opheffen van de mondkapjesplicht op verschillende plekken

Ongeveer kwart blijft mondkapje dragen

Als de mondkapjesplicht op veel plekken wordt opgeheven, betekent dat niet dat de mondmaskers direct uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Zo zijn drie op de tien deelnemers (31 procent) van plan om vrijwillig een mondmasker te blijven dragen in supermarkten en een kwart (23 procent) doet dat voorlopig bij contactberoepen en in winkels.

Ouderen boven de 65 jaar zijn meer geneigd mondkapjes te blijven dragen dan jongere mensen. Ook mensen met een kwetsbare gezondheid geven in het onderzoek aan een mondkapje te blijven dragen: "Ik wil gewoon geen risico lopen met mijn ziekte, ook al heb ik de prik gehad."

Mondkapje op werk af, in OV op

Het minste animo voor het dragen van mondkapjes is er op het werk en in musea. Naast het idee dat daar het beste afstand kan worden gehouden, vinden veel deelnemers het dragen van een mondkapje op hun werk 'irritant'. "Het zit niet lekker, het is warm en ik ben minder goed verstaanbaar", schrijft iemand, "en daardoor kan ik me slecht concentreren op mijn werkzaamheden."

Op deze plekken blijven mensen vrijwillig een mondkapje dragen

In het openbaar vervoer blijven de mondkapjes juist het meest zichtbaar. Ook als daar geen verplichting meer geldt, zou bijna de helft (44 procent) toch een mondmasker dragen.

Meer versoepelingen

Naar verwachting maakt het kabinet naast een gedeeltelijke afschaffing van de mondkapjesplicht ook andere versoepelingen bekend in de komende persconferentie. Zo mag de horeca weer tot middernacht open en mogen restaurants 100 gasten ontvangen. Thuis mag je met acht mensen samenkomen in plaats van vier nu en ook kijkt het kabinet naar het thuiswerkadvies.

De versoepelingen stonden eigenlijk gepland voor 30 juni, maar gaan vanwege de dalende besmettingscijfers 26 juni al in.

Steun en zorgen

Er is brede steun voor de beslissing van het kabinet om nu snel te versoepelen. Vier op de tien (39 procent) vinden dat het kabinet een goed tempo aanhoudt en nog eens een kwart (25 procent) wil zelfs nóg sneller gaan. Zij denken dat dat kan omdat er veel gevaccineerd wordt en er weinig besmettingen zijn. Bovendien zijn mensen door het mooie weer waarschijnlijk meer buiten, zeggen ze, en is de kans op besmetting daardoor kleiner.

Zo denken mensen over het tempo waarmee het kabinet versoepelingen doorvoert

Een grote minderheid van 31 procent vindt dat het kabinet toch te snel gaat. Zij wijzen erop dat veel mensen nog niet gevaccineerd zijn of pas één prik hebben gehad en snappen niet dat het kabinet daar niet op wil wachten. Ook wijzen ze op de opkomst van de deltavariant en zijn ze huiverig dat Nederlanders die terugkomen van vakantie corona uit het buitenland meenemen.