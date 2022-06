Door gecancelde lijndiensten kunnen een hoop mensen niet meer met het openbaar vervoer naar werk, de winkel of op bezoek. Het tekort aan chauffeurs wordt op veel plekken in de maatschappij gevoeld, ook bij vervoerders en opleiders.

Wesley Van Heugten is mede-eigenaar van rijschool MobiWerk en vertelt hoe de personeelstekorten ook zijn sector treffen.

Getroffen door corona

"De gemiddelde leeftijd van buschauffeurs ligt erg hoog, ergens rond de 50 en 55 jaar. Het probleem daarvan is dat de afgelopen jaren een hoop mensen uitgestroomd zijn en met pensioen zijn gegaan."

Naast een hoop uitstroom, ontbreekt ook de nieuwe aanwas. "We hebben tijdens de corona ruim een jaar stilgestaan met het opleiden van nieuwe chauffeurs. Dat komt omdat het CBR gesloten was", vertelt hij. "Ik denk dat mensen andere dingen zijn gaan doen. Touringcars konden bijna niet de weg op."

Geen onregelmatig werk

Inmiddels komt de opleiding weer een beetje op gang. Vorig jaar mei haalden 48 mensen hun rijbewijs, in mei van dit jaar waren dat er 104.

Volgens Van Heugten is er dan ook zeker nog wel animo, maar zijn er toch een aantal redenen waarom die niet toereikend is. "Nu zie je wel dat mensen niet graag onregelmatig willen werken, en veel parttime willen werken."

Goed betaalde baan

Van Heugten wijst ook op de gevolgen van coronasteun. Daardoor zijn er volgens de opleider een hoop bedrijven blijven bestaan die anders zouden zijn omgevallen. "Dan waren die mensen op de arbeidsmarkt gekomen."

Hij hoopt dat in de toekomst weer meer mensen kiezen voor het beroep. "Het is een heel mooi vak en wordt ook gewoon nog steeds redelijk goed betaald. Een beginnend buschauffeur komt ongeveer met 1.800 tot 1.900 euro thuis."

Jules maakte de overstap

De animo om chauffeur te worden is dus misschien niet groot, maar er zijn nog wel mensen die ervoor kiezen. Zo ook de 56-jarige Jules. Hij wil de overstap maken omdat hij zijn vorige baan niet meer volhield. "Ik was chef-kok. Maar fysiek red ik het niet."

"Het lijkt me gewoon ontzettend leuk", vertelt hij over zijn toekomstige baan. "Ik ben niet iemand die je moet opsluiten op een kantoor. Je bent eigenlijk toch een beetje zelfstandig: je zit niet op een kantoor, je hebt geen baas om je heen en je gaat toch met mensen om."

Jongeren uit Frankrijk en Spanje

Vandaag kwam minister Van Gennip van Sociale Zaken met de optie om jonge werklozen uit Frankrijk en Spanje in ons land te laten werken in de horeca en in de kassen. Van Heugten denkt dan ook dat het opleiden van jongeren uit het buitenland tot de mogelijkheden behoort.

"We hebben wat testen gedaan met mensen die bijvoorbeeld Engels spreken. Het grootste probleem zit hem in als je hele moeilijke straatnamen snel gaat zeggen in het Nederlands. Maar goed, ik sluit het niet uit dat het gaat gebeuren."