In meerdere vakantieregio's is het niet meer verplicht te testen voordat je terugkeert naar huis. Leerlingen die geslaagd zijn voor hun examen reizen af naar het Middellandse Zee-gebied en komen daar in aanraking met feestende Britse jongeren.

De delta-variant van het coronavirus is nu dominant in het Verenigd Koninkrijk. Feestende Britse jongeren kunnen het virus, door het vrije reizen naar landen als Portugal, Griekenland of Spanje, onder meer doorgeven aan Nederlandse jongeren die na hun eindexamen direct richting het Middellandse Zee-gebied zijn vertrokken. Volgens het AD raakten ruim 200 jongeren besmet na hun examenreis naar Spanje en Portugal. Onderzocht wordt of ze de delta-variant hebben.

Testen niet verplicht

Onder meer in Portugal is nu geen PCR-test meer nodig om naar Nederland terug te vliegen. Huisarts Jan van Dijk, die al meer dan 30 jaar werkt in Albufeira, ziet weinig jongeren die zich met klachten melden. Maar recent zag hij wel twee jongeren die positief testten en die vervolgens zichzelf afzonderden van de rest om geen anderen te besmetten. "Hun moeder had een huisje gehuurd voor ze, waar ze kunnen zitten."

Het probleem in Albufeira: wie zijn de andere jongen waarmee de twee besmette jongeren waren? Die zijn nu buiten beeld, zegt Van Dijk. "Dat regelt de GGD in Albufeira, maar je zit natuurlijk met de taal-barrière en contactgegevens die er niet zijn." Bron- en contactonderzoek komt ook heel langzaam op gang. "Deze GGD is niet uitgerust met middelen voor grootschalige bron- en contactonderzoek voor die duizenden jongeren die ineens in de zomer hiernaartoe komen."

Bang voor grote uitbraak Albufeira

"Een PCR-test kost ook tussen de 70 en 100 euro, en jongeren geven die 70 euro liever uit aan drank", zegt Van Dijk. "Er zijn er genoeg die dus gewoon terugvliegen." Huisarts Heleen Kampraath woont en werkt in Albufeira en ziet ook erg weinig jongeren die testen. Ze ziet ook dat jongeren zich totaal niet aan welke maatregelen dan ook houden. Dit in tegenstelling tot Portugese jongere

Het is wachten tot de uitbraak enorm wordt, zegt hij. "Het aantal besmette mensen neemt hier elke dag toe", zegt Van Dijk. Huisarts Kampraath denkt ook dat dit gevolgen heeft voor Nederland. Nederlandse jongeren komen in contact met Britse jongeren, zegt zij.

'Bijna iedereen heeft het al gedaan'

Zara, Jitske en Puk gaan met hun vriendengroep naar Mallorca en maken zich geen zorgen. De een is geslaagd, de ander gezakt en de derde is gestopt met de studie. Daarom kunnen ze eind juni al op vakantie. "In totaal gaan we met 7 meiden en 12 jongens. De clubs gaan weer open, dus daar gaan we dan heen." Op een enkeling na heeft iedereen het afgelopen half jaar in de groep al corona gehad.

"We gaan dus naar Mallorca, met alle consequenties die het met zich meebrengt." Ze hebben gehoord dat het testen voordat ze naar huis gaan ook niet meer verplicht is. Als ze corona krijgen op vakantie, denken ze wel dat ze moeten blijven op Mallorca, voordat ze terugkomen. "Wat ik niet leuk zou vinden is dat je twee weken langer had moeten blijven, want je wil gewoon naar huis."

Afstand houden van de Engelsen?

De dames hebben gehoord over de vriendengroep uit Amsterdam waarvan de helft terug is gekomen met corona, maar ze schrikken er niet zo erg van. "Het blijft gebeuren. Het virus gaat nog niet weg." Er wordt nu onderzocht of de besmette jongeren uit Amsterdam de delta-variant hebben.

Afstanden houden van de Engelsen lijkt bijna niet te doen, denken de dames. "Want als één iemand geen afstand houdt, dan heeft het al geen zin meer en kan het toch het vakantiehuis binnenkomen." Zara, Jitske en Puk willen dolgraag ingeënt worden. "Ik hoef er ook maar eentje, want ik heb het al gehad."