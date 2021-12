Nu de druk op de zorg iets minder wordt, gaan de geruchten dat het kabinet aanstuurt op een aantal versoepelingen: net op tijd voor kerst. Ziekenhuisdirecteur David Jongen zou het een grote fout vinden. Hij ziet zelfs liever strengere maatregelen.

Gisteren werd bekend dat het kabinet graag de scholen rondom de kerstvakantie volledig wil openhouden, terwijl de experts van het OMT juist adviseerden de scholen wél een week eerder te sluiten. Ook wordt gespeculeerd over een verruiming van de 'bezoekersregeling' voor de kerstdagen. Nu geldt het dringende advies dat je maximaal vier gasten mag ontvangen in je huis, maar misschien wordt dat acht.

Bovenaan de coronakaart

Het nieuws viel slecht bij directeur David Jongen van het Heerlense Zuyderland ziekenhuis. Limburg staat bovenaan de Europese coronakaart: maar liefst 2 op de 75 inwoners bleek de afgelopen twee weken besmet. En ondanks de afvlakking van de besmettingen, merken ze daar in Heerlen nog maar net een klein beetje van.

"Wij hebben 2 weken geleden in Limburg een heleboel kankeroperaties moeten afzeggen", vertelt Jongen. "Omdat de cijfers een klein beetje stabiliseren zijn we daar wel weer mee begonnen. Maar alle andere planbare zorg, zoals een nieuwe heup of knie, voor de komende weken afgezegd."

Helemaal vol

Mocht er door versoepelingen een nieuwe instroom van coronapatiënten komen, dan kan het ziekenhuis dat er niet bij hebben. "Er niet heel veel marge meer in. Op dit moment zijn wij in Limburg aan het hannesen om in het land nog een ic-bedje vrij te krijgen, omdat het hier helemaal vol ligt. Ik hoop dat het kabinet daar ook rekening mee houdt."

Eerder was het lastig voor de Limburgse ziekenhuizen om hulp te krijgen. "Gelukkig gaat dat de laatste twee weken iets beter", zegt Jongen. "Wij hebben ook ic-patiënten naar Duitsland uitgeplaatst en dat geeft dan net genoeg lucht om weer nieuwe patiënten op te kunnen vangen."

Het Heerlense Zuyderland ziekenhuis

Niet over vierde golf heen

Al gaat het iets beter in de ziekenhuizen, versoepelingen zouden volgens Jongen totaal het verkeerde signaal zijn. "Dat geeft echt de verkeerde kleur in de samenleving. Alsof we weer er overheen zijn, over de vierde golf. Maar dat is absoluut niet het geval. Ik zou ook graag mijn hele familie met kerst over de vloer hebben, maar dat gaat nu gewoon niet."

Volgens Jongen moeten we eerder méér maatregelen nemen, dan minder. "Dat is natuurlijk aan het kabinet, maar 2G of het versnellen van de boostervaccinaties, daar moet wel flink op worden doorgepakt als je het mij vraagt. 2G staat nu in de ijskast, maar ik hoop dat het er over niet al te lange termijn weer uit komt."

Onzekerheid door omikron

De huidige coronasituatie wordt nog moeilijker gemaakt door de nieuwe omikron-variant. De onzekerheid daarover baart veel ziekenhuizen zorgen. "We weten al niet wat de huidige variant gaat doen, en zo'n nieuwe variant geeft nog meer onrust in ziekenhuizen."

Jongen hoopt dat het kabinet wat omikron betreft eindelijk vooruit gaat plannen, iets wat tot nu toe veel te weinig gebeurde. "Zorg dat je maatregelen klaar hebt liggen op het moment dat dat nodig is, en ga absoluut niet versoepelen. Wees het deze keer alsjeblieft voor."