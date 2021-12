Huilende mensen vlogen elkaar gisteren om de nek omdat Max Verstappen Formule 1-wereldkampioen werd. In Abu Dhabi, maar ook in ons eigen land. Grote kans dat het gejuich terug te zien is in het aantal coronabesmettingen, zegt viroloog Bert Niester.

In menig café werd de overwinning van Verstappen uitbundig gevierd. Op veel plekken in Nederland was de overwinning van de coureur live te volgen op een groot scherm. Wat betekent dat voor de viering voor het coronavirus?

Terugkerende Nederlanders uit Abu Dhabi

De kans is aanzienlijk dat het terug te zien is in de cijfers, denkt viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen. Zeker met de omikronvariant. "Ik denk dat het virus ook van Max Verstappen houdt. Want niet alleen hier, maar ook in Abu Dhabi waren gisteren heel veel mensen enthousiast. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als zij terugkomen", zegt Niesters. Zelf keek Niesters ook naar de Formule 1 gisteren: maar dan wel thuis op de bank.

Bron: ANP Nederlandse fans in Abu Dhabi

"Ik hoop dat het aantal besmettingen dat hieruit zal volgen beperkt blijft, maar ik ben bang van niet", zegt de viroloog. "Want we zien nou eenmaal dat als mensen zo dicht bij elkaar zijn het virus opleeft. En zeker met zo'n omikronvariant, die nog gemakkelijker verspreidt, is dat spannend."

Voor 17.00 uur wel, na 17.00 uur niet

Los van de volksgezondheid doet dit evenement ook om een andere reden stof opwaaien. Want het lijkt allemaal zo willekeurig: alles in Nederland gaat vanaf 17:00 uur op slot. Maar voor die tijd mag je dus wél met z'n allen zo'n historisch sportmoment vieren, waarbij de anderhalve meter afstand regelmatig ver te zoeken is.

"Ik begrijp de euroforie wel hoor, maar we moeten ons ook realiseren dat we ons aan de maatregelen moeten houden", zegt UMCG viroloog Niesters. "Want als de beelden die we gisteren zagen representatief zijn, gebeurde daar dingen die volgens de huidige regels niet mogen. We zitten samen in de pandemie, en kunnen er ook alleen samen uitkomen."

Qatar

Volgend jaar wordt in de winter het WK voetbal in Qatar gespeeld. Ook dan willen voetbalfans natuurlijk de wedstrijden samen bekijken, het liefst op een groot scherm in het café. Maar hoe moet dat, als er dan nog steeds maatregelen van kracht zijn? "We weten niet wat er dan gebeurt, maar ik denk dat iedereen zich realiseert dat dat niet erg handig is", zegt Niesters.

Qatar is nog relatief ver weg. De komende tijd en de tijd daarnaartoe wordt spannend. De viroloog doet een oproep: "Kerst en oud en nieuw komen er nog aan: laten we alsjeblieft voorzichtig zijn. Want dat is de enige manier om hier uit te komen."