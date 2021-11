De vorige persconferentie is pas anderhalve week geleden, maar het demissionaire kabinet heeft het al over extra maatregelen. Terecht, vinden de meeste mensen; bijna twee derde is voorstander van strengere maatregelen nu de ziekenhuisopnames toenemen.

Dat blijkt uit onderzoek onder 30.000 leden van het Opiniepanel. Het onderzoek is gehouden nadat het demissionaire kabinet alle Nederlanders in een persmoment had opgeroepen zich goed aan de geldende maatregelen te houden.

Extra maatregelen

Als mensen de basisregels de komende dagen onvoldoende naleven, sluit het demissionaire kabinet niet uit dat er extra maatregelen worden genomen. De meeste mensen (63 procent) vinden dat een goed plan. Veel van hen maken zich zorgen over de besmettingen en vinden dat er zoveel mogelijk aan gedaan moet worden om het tij te keren.

Over wat er moet gebeuren, zijn mensen minder eensgezind. Zo zijn de meningen totaal verdeeld over de invoering van een van de meest vergaande maatregelen: een harde lockdown van maximaal 3 weken waarbij horeca, niet-essentiële winkels en ook scholen dichtgaan. De helft (49 procent) zou het gezien de omstandigheden een goede zaak vinden als Nederland een paar weken bijna helemaal op slot gaat. Een bijna even grote groep (44 procent) is tegen.

Lockdown voor iedereen is 'oneerlijk'

Veel tegenstanders van zo'n harde lockdown zien het nut van coronamaatregelen wel, maar vinden een harde lockdown te ver gaan, vooral vanwege de schade die de economie hierdoor kan oplopen. Ook is er een groep die niet tegen algemene maatregelen is, maar zegt dat een harde lockdown te ingrijpend is. Relatief veel ouders, vooral van kinderen op de basisschool, denken er zo over.

Een van de meest genoemde redenen om tegen een lockdown te zijn, is dat het 'oneerlijk' zou zijn dat iedereen door de maatregel wordt geraakt in plaats van alleen de ongevaccineerden. Zo vindt een deel van de mensen die tegen een harde lockdown zijn het 2G-model een beter alternatief. "86 procent is gevaccineerd en heeft alles gedaan wat nodig is en die 14 procent die niets wil, moet eindelijk eens worden aangepakt", zegt een deelnemer.

2G-regel

Er zijn meer mensen voorstander van 2G. De helft (53 procent) steunt het plan van het demissionaire kabinet om de 2G-regel in te voeren in de horeca, de cultuur- en evenementensector en de niet-essentiële dienstverlening zoals pretparken en massagesalons.

Maar ook deze maatregel kent veel tegenstanders. De grootste groep is weliswaar voor, maar een flink deel (38 procent) van de deelnemers vindt het een slecht plan.

Vertrouwen op dieptepunt terwijl zorgen stijgen

Terwijl het demissionaire kabinet nog niet zeker is over welke maatregelen wanneer worden genomen, raakt het vertrouwen in de aanpak van de coronacrisis een dieptepunt. Nog maar 28 procent heeft vertrouwen in de manier waarop de overheid met corona omgaat. Het vertrouwen zakt al langer. Sinds de zomer, toen het demissionaire kabinet, naar wat achteraf bleek, te snel versoepelde, is een dalende lijn te zien.

Tegelijk daalden de zorgen over het coronavirus in de zomer toen de besmettingen afnamen en veel vakanties konden doorgaan. Maar sinds de besmettingcijfers half september weer stijgen, nemen de zorgen ook toe. En waar eerder in de coronacrisis stijgende zorgen gepaard gingen met een stijgend vertrouwen in de aanpak vanwege genomen maatregelen, gebeurt dat nu niet. Voor het eerst in 1,5 blijft het vertrouwen in de aanpak van de crisis structureel dalen, terwijl de zorgen blijven stijgen tot 71 procent nu.