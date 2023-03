Anderhalve week voor de waterschapsverkiezingen is het voor de meeste mensen onduidelijk welke onderwerpen er in hun waterschap spelen. Tegelijk zegt een derde wel dat deze verkiezingen belangrijker zijn dan die van 4 jaar geleden.

Voor ongeveer de helft (46 procent) is het sowieso niet duidelijk wat de taken van de waterschappen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 25.000 leden van het Opiniepanel.

Onbekendheid is groot

De bekendheid met welke onderwerpen er in de waterschappen spelen, is groter dan 8 jaar geleden. In 2015 was het voor nog bijna iedereen (91 procent) onduidelijk wat er in hun waterschap speelde.

Nog steeds weet een meerderheid nog altijd niet goed welke thema's er belangrijk zijn in het waterschap waar ze wonen. Nu gaat het om 63 procent.

Onvoldoende informatie

Veel mensen missen informatie op maat over de partijen en hun standpunten. "Ik ben best wel lang op zoek geweest naar info over kandidaten. Die is er gewoon niet", zegt iemand.

Meer mensen hekelen het gebrek aan toegankelijke informatie. "Ik weet in grote lijnen wel waar een waterschap voor is, maar ken de beleidsaccenten bij de partijen niet", schrijft een deelnemer. "Ik moet echt op zoek naar de info, ik krijg het niet aangereikt."

Taken waterschappen belangrijk

Waterschappen moeten ervoor zorgen dat we droge voeten houden en dat we schoon en voldoende drinkwater hebben. Ze gaan bijvoorbeeld over dijken en sluizen, het zuiveren van rioolwater en wateropslag bij droogte.

Als mensen weten wat precies de taken zijn, vindt bijna iedereen (92 procent) dat het werk van de waterschappen belangrijk is. Slechts 4 procent vindt van niet.

Verkiezingen dit jaar belangrijker

Een deel van de mensen (34 procent) zegt de aankomende waterschapsverkiezingen belangrijker te vinden dan de vorige, die 4 jaar geleden plaatsvonden.

De belangrijkste reden hiervoor is een groeiend bewustzijn over klimaatverandering. "Voor mens, natuur en veiligheid is goed watermanagement steeds belangrijker. We kunnen niet meer achterover leunen", zegt iemand.

'Hier telt deskundigheid'

Slechts 6 procent vindt de waterschappen de afgelopen 4 jaar niet belangrijker geworden. Die groep is vaak kritisch over het feit dat mensen de waterschappen mogen kiezen.

Zij vinden dat er geen verkiezingen voor zouden moeten zijn, maar dat er deskundigen aangesteld moeten worden om de waterschappen te besturen: "Hier telt deskundigheid", zegt iemand.