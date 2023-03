PvdA en Groenlinks zetten de verhoudingen met het kabinet op scherp. Kabinet Rutte-IV hoeft niet meer op steun te rekenen in de Eerste Kamer als klimaatambities niet worden opgeschroefd. ”Het regeerakkoord moet worden aangepast."

Dat zegt partijleider Jesse Klaver van GroenLinks. Tot nu toe kon het kabinet vaak rekenen op de steun van zijn partij en de PvdA in de senaat. Maar in een gesprek met EenVandaag stellen hij en PvdA-leider Attje Kuiken harde voorwaarden aan die steun voor de toekomst.

Wegstemmen

Zo dreigt de 'linkse wolk', die gevormd wordt door de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, begrotingen en wetten weg te stemmen in de Eerste Kamer als de klimaatdoelen niet gehaald worden. Tot nu haalt dit kabinet keer op keer zijn eigen klimaatdoelen niet, zegt Klaver.

"Wij hebben de ambitie als PvdA en GroenLinks om de grootste te worden in de Eerste Kamer", zegt hij. "Als dat lukt, dan is de coalitie afhankelijk van onze steun", zegt hij.

Bekijk ook Waarom gaan de campagnes vooral over landelijke thema's? En andere vragen beantwoord over de Provinciale Statenverkiezingen

'Letterlijk ziek'

Reden voor de harde opstelling is volgens de GroenLinks-leider dat het klimaat 'echt niet kan wachten'. "De klimaatcrisis is zo ongelooflijk groot. Of het nou om Groningen gaat of de uitstoot van een bedrijf als Tata Steel, steeds laat de overheid de belangen van grote bedrijven voor gaan op het belang van de burger", zegt Klaver.

"Mensen worden daar letterlijk ziek van. De gezondheid van Nederland komt hiermee in gevaar. Dit kan dus echt niet langer wachten."

Ambitie en lef

Ook de PvdA vindt dat het kabinet veel meer haast moet maken op het gebied van klimaat. Vooral omdat juist burgers met een smalle beurs hierdoor in de problemen komen.

Attje Kuiken: "Als Rutte-IV niet wat meer ambitie en lef toont, gaan we de doelen nooit halen. Dat is niet alleen slecht voor het klimaat, maar ook voor burgers, doordat mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen."

Bekijk ook video Dit is waarom de politieke strijd in de Eerste Kamer steeds harder wordt

Sleutelrol

De linkse partijen richten hun pijlen vooral op begrotingen en wetten die komende maanden nog door de Eerste Kamer moeten en waarbij zij naar eigen zeggen een sleutelrol vervullen, zegt de PvdA-leider.

"Er liggen een aantal cruciale begrotingen en belangrijke wetgeving voor. Als het kabinet niet levert, dan komen ze ons op hun pad tegen. Net als op sociaal gebied trekken we op klimaatgebied hier een aantal rode lijnen."

'Stelt weinig voor'

Volgens Klaver moet met name klimaatminister Rob Jetten (D66) zich zorgen maken. "Hij en Rutte doen gewoon hun werk niet goed genoeg. Dit kabinet doet alsof het heel groen is, maar in de praktijk stelt het allemaal weinig voor. Dat beleid van 'greenwashing', daar zijn we echt klaar mee."

"Dus we zijn bereid om de klimaatbegroting weg te stemmen, maar ook bijvoorbeeld de landbouwbegroting", gaat hij verder. "We doen het liever niet, maar we kunnen niet langer stil zitten. De planeet dreigt steeds meer onbewoonbaar te worden."

Bekijk ook PvdA en GroenLinks naderen VVD in zetelpeiling Eerste Kamer, coalitiestemmers verdeeld over samenwerking over links of rechts

Linksom of rechtsom

Als het aan PvdA en Groenlinks moet het regeerakkoord dan ook zo snel mogelijk opengebroken worden op het gebied van klimaatbeleid. De coalitie staat straks voor een heldere keuze, zo zegt Klaver. "Als ze linksom gaan, dan zullen ze het coalitieakkoord moeten aanpassen. Er moeten deugdelijke klimaatwetten komen", vindt hij.

Mocht de coalitie hierdoor volledig vastlopen, dan is dat maar zo, vindt Kuiken. "Dat is niet waar wij op uit zijn, maar het is duidelijk wat wij willen. Wij kiezen voor groen en sociaal beleid. Dat is wat er op het spel staat bij de komende verkiezingen."