De PvdA en GroenLinks naderen in de nieuwe zetelpeiling de VVD en doen mee om de grootste te worden in de Eerste Kamer. Maar stemmers van de coalitiepartijen zijn verdeeld over de vraag of er steun moet worden gezocht bij de linkse partijen.

Dat blijkt uit een zetelpeiling voor de Eerste Kamer van EenVandaag en Ipsos. In de peiling staat de VVD, net als 2 weken geleden, op 15 zetels. De PvdA en GroenLinks, die in de Eerste Kamer een gezamenlijke fractie zullen vormen, staan nu opgeteld op 13. Daarvan zijn er, net als de vorige keer, 5 voor de PvdA. GroenLinks krijgt er wat bij en staat deze week op 8 zetels (+2).

PVV en BBB

De VVD en de nieuwe linkse fractie worden gevolgd door de PVV en de BoerBurgerBeweging. Die partijen staan allebei op 9 zetels. BBB levert de meest opvallende prestatie, omdat die partij nu nog niet in de senaat zit.

Ook de PVV doet het goed. De partij van Geert Wilders haalde in 2019 nog 5 zetels, in dit onderzoek is dat bijna het dubbele.

De zetelverdeling voor de Eerste Kamer

Coalitie op verlies

De coalitiepartijen halen 2 weken voor de verkiezingen bij lange na geen meerderheid in de Eerste Kamer. D66 staat op 6 zetels en ook het CDA en de ChristenUnie blijven vergeleken met de vorige peiling stabiel op 5 en 2 zetels. Voor een meerderheid zijn 38 zetels nodig, de vier partijen blijven samen steken op 28.

Daardoor zal de coalitie, om wetten door te voeren, in de Eerste Kamer steun moeten zoeken bij andere partijen. Dat kan via verschillende wegen. Zo leidt steun van de linkse fractie in één keer tot genoeg stemmen. Maar ook nieuwkomers BBB en JA21 hebben samen genoeg zetels om de coalitie aan een meerderheid in de senaat te helpen.

Waar moet de coalitie in de Eerste Kamer steun zoeken voor een meerderheid?

Coalitiestemmers oneens over samenwerking Eerste Kamer

Mensen die op een van de coalitiepartijen willen stemmen, zijn het met elkaar oneens over de vraag met wie de regeringspartijen het beste zaken kunnen doen. Als ze moeten kiezen, zouden VVD-stemmers het liefst zien dat dat met BBB en JA21 gebeurt, terwijl D66'ers massaal willen dat de coalitie steun zoekt bij de gezamenlijke fractie van de PvdA en GroenLinks.

Ook de meeste mensen die bij de Provinciale Statenverkiezingen op de ChristenUnie willen stemmen, werken liever samen met de linkse partijen.

BBB en JA21 'te extreem'

CDA-stemmers zijn onderling verdeeld. Ruim een derde wil dat er voor een meerderheid wordt gekeken naar de gezamenlijke linkse fractie. Net als D66- en ChristenUnie-stemmers, vinden veel CDA-stemmers de standpunten van BBB en JA21 'te extreem'. Ook zijn ze bang dat de nieuwe partijen op termijn uit elkaar vallen. GroenLinks en de PvdA zijn in de ogen van veel CDA-stemmers stabieler. Bovendien hebben die partijen in het verleden getoond dat ze bereid zijn mee te stemmen met het kabinet, zegt een deel van hen.

Een iets grotere groep (43 procent) CDA-stemmers ziet juist liever dat het kabinet in de Eerste Kamer samenwerkt met nieuwkomers BBB en JA21. Zij zijn het eens met de standpunten van die partijen en juichen het toe dat de lijn van die partijen op punten afwijkt van het huidige kabinetsbeleid: "Deze nieuwe partijen met een ander inzicht kunnen goed zijn voor het kabinet en ook voor het CDA", schrijft een van hen.