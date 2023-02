De VVD is in de Eerste Kamerpeiling van EenVandaag en Ipsos met 15 zetels de grootste partij. Op enige afstand volgen de gezamenlijke fractie van GroenLinks en de PvdA (11), de PVV (9) en nieuwkomer BBB (8).

De VVD, die met Edith Schippers als voorvrouw de Eerste Kamerverkiezingen ingaat, heeft nu 12 zetels in de Senaat. In deze peiling komen er daar dus 3 bij.

Coalitiepartijen op verlies

De andere coalitiepartijen doen het minder goed. Het CDA haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2019 nog 9 zetels, maar halveert bijna en houdt er nog 5 over. Ook de ChristenUnie halveert, van 4 in 2019 naar 2 nu. D66 blijft stabiel op 7 zetels.

Nu hebben de coalitiepartijen nog 32 zetels, maar in deze peiling staan ze samen op 29. Voor een meerderheid zijn 38 zetels nodig.

Welke partijen zijn nodig om een meerderheid in de Eerste Kamer te halen?

BBB op 8 zetels

De grootste winnaars in dit onderzoek zijn de PVV en de BoerBurgerBeweging. De PVV krijgt er 4 zetels bij en komt op 9. De BoerBurgerBeweging (BBB) wint het meest en zou uit het niets met 8 zetels in de Eerste Kamer komen.

Die partij trekt kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen nog op coalitiepartijen VVD en CDA hebben gestemd. Ook mensen die 2 jaar geleden nog voor de PVV of SP kozen of toen niet stemden, gaan nu naar BBB.

De volledige zetelpeiling voor de Eerste Kamer

Gezamenlijke fractie

De gezamenlijke fractie van GroenLinks en de PvdA is iets groter dan de PVV en de BBB. De partijen staan samen op 11 zetels, waarvan er 6 voor GroenLinks zijn en 5 voor de PvdA. Daarmee staan ze in deze peiling op de tweede plaats.

Dat de linkse partijen in de Eerste Kamer samengaan, stoot een deel van hun achterban af. Van de kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen nog wel op een van de linkse partijen stemden maar dat nu niet meer willen doen, zegt ruim een kwart (27 procent) dat de samenwerking daar een negatieve rol bij speelt.

FVD op flink verlies

Bij de vorige Eerste Kamerverkiezingen in 2019 was Forum voor Democratie nog de grootste. De partij haalde net als de VVD 12 zetels en deed het in stemmenaantal zelfs het beste.

Van die aanhang is nog maar weinig over. FVD staat in deze peiling op 2 zetels, dat is een verlies van 10.

Nieuwkomers

In deze peiling halen drie nieuwkomers zetels. Naast de BBB zouden Volt en Denk met 1 zetel in de Eerste Kamer komen. JA21, die als afgesplitste partij al in de Senaat zit, staat op 3.

50PLUS zou juist verdwijnen: die partij staat op 0. Ook BVNL van Wybren van Haga krijgt in dit onderzoek geen zetel.

