GroenLinks en de Partij van de Arbeid (PvdA) worden na het kiezen van de nieuwe Eerste Kamer één fractie in de senaat. De vraag is nu wie de voorzitter moet worden van de gezamenlijke fractie: Paul Rosenmöller of Mei Li Vos?

EenVandaag vroeg aan leden van het Opiniepanel die van plan zijn om bij de Provinciale Statenverkiezingen op GroenLinks of de PvdA te stemmen wie zij het meest geschikt vinden als leider van de gezamenlijke senaatsfractie.

GroenLinks-kiezers zijn stelliger

De beoogde kandidaten voor de functie zijn Paul Rosenmöller van GroenLinks en Mei Li Vos van de PvdA. Leden van het Opiniepanel die volgende week op GroenLinks of de PvdA willen stemmen, zijn over het algemeen niet eenduidig in hun voorkeur voor een nieuwe fractievoorzitter.

GroenLinks-kiezers zijn iets meer uitgesproken dan PvdA-kiezers: bijna de helft vindt dat Rosenmöller de fractie moet gaan leiden, 1 op de 5 vindt Vos het meest geschikt. Andersom ziet de grootste groep PvdA-stemmers het liefst hun eigen voorvrouw, maar een aanzienlijke groep (30 procent) vindt juist dat de GroenLinks-lijsttrekker het moet doen.

Wie moet de gezamenlijk senaatsfractie van GroenLinks en PvdA leiden?

Meeste stemmen gelden

Een kleine meerderheid van de hele groep kiezers van GroenLinks en de PvdA (55 procent) vindt dat als het erop aankomt, de partij die de meeste stemmen heeft gehaald de fractievoorzitter mag leveren. Op basis van de laatste zetelpeiling voor de Eerste Kamer zou dat betekenen dat Rosenmöller de fractie gaat leiden.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn op woensdag 15 maart. Op dinsdag 30 mei kiezen de gekozen Statenleden (en de kiescolleges van Nederlanders in het buitenland en inwoners van Caribisch Nederland) vervolgens de leden van de nieuwe Eerste Kamer.

Moet de partij met de meeste stemmen de fractievoorzitter leveren?

'Kiezers zijn er niet mee bezig'

"Wie de gezamenlijke fractie gaat leiden is kennelijk op dit moment geen groot onderwerp voor de GroenLinks- en PvdA-kiezers", concludeert politiek commentator Joost Vullings. "Geen van de achterbannen gaat massaal achter de eigen lijsttrekker staan en velen antwoorden met 'weet niet'."

"Meer dan de helft van zowel de GroenLinks- als de PvdA-kiezers vindt blijkbaar dat de grootste partij de fractievoorzitter mag aanleveren. Het principe 'wie de meeste zetels inbrengt, mag de fractievoorzitter leveren' vindt een meerderheid de beste en eerlijkste manier."

Iemand anders fractievoorzitter?

Dat Rosenmöller en Vos worden genoemd als mogelijke fractievoorzitter komt doordat ze op dit moment allebei al fractievoorzitter van hun eigen partij zijn in de Eerste Kamer en opnieuw de lijst van hun partij trekken. Tot nu zeggen beide politici dat de nieuwe, gezamenlijke fractie na de verkiezingen een fractievoorzitter kiest.

"Het kan zijn dat nog anderen zich kandideren voor het fractievoorzitterschap", zegt Vullings. Maar hij acht de kans klein dat een derde persoon er met de functie vandoor gaat.

Bekijk ook PvdA en GroenLinks naderen VVD in zetelpeiling Eerste Kamer, coalitiestemmers verdeeld over samenwerking over links of rechts

Frans Timmermans en Femke Halsema

Rosenmöller en Vos zijn beiden partijprominenten met veel ervaring en hebben de juiste papieren voor de functie, maar ze zijn bij het grote publiek minder bekend dan bijvoorbeeld eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA) of burgemeester Femke Halsema van Amsterdam (GroenLinks).

"Ik hoor mensen weleens zeggen: 'Kan Timmermans of Halsema geen fractievoorzitter worden?' Maar zij komen niet aan aanmerking voor deze functie", legt Vullings uit. "Je moet op de kieslijst van de Eerste Kamer staan en vervolgens worden gekozen om fractievoorzitter te kunnen worden. En dat is bij die twee niet het geval."