De Provinciale Statenverkiezingen zijn over 2 weken en veel mensen twijfelen op welke partij ze stemmen. Forum voor Democratie was 4 jaar geleden de grote winnaar, maar veel kiezers besluiten nu voor een andere partij te kiezen. Zo ook Cris en Peter.

Mensen die in 2019 nog op Forum voor Democratie stemden, stemmen nu vooral op de BoerBurgerBeweging en JA21. Ook de PVV wordt door veel oud-FVD'ers gekozen. Een groot deel van de oud-FVD-stemmers weet nog niet wat ze gaan stemmen, of blijft deze keer thuis. Dat blijkt uit onderzoek onder leden van het EenVandaag Opiniepanel.

Frisse start

Cris van Hoogstraten uit Nijmegen is een van de panelleden die in 2019 op Forum voor Democratie stemde. En dat deed hij vol overtuiging, vertelt hij. "Ik was een van de eersten en werd al vrij vroeg lid. Ik was nummer 407", zegt Cris. "Daar was ik altijd wel trots op. Ik dacht dat ik kon meewerken aan een frisse start van de politiek."

"Veel mensen schrokken ervan dat ze zo groot werden in de Eerste Kamer", herinnert hij zich. "Het was meteen groot nieuws. Toen had ik nog het gevoel dat hij (Thierry Baudet, red.) de underdog zou worden en dat ze hem kapot zouden proberen te maken. Dat versterkte mijn gevoel dat ik op het goede pad zat."

'Onbegrijpelijk'

Maar dat gevoel is er nu niet meer. Nieuwe partijen moeten altijd hun positie en hun weg vinden, denkt Cris. "Maar het leek alsof er in één keer een omslagpunt kwam. Thierry Baudet was niet meer de Thierry die we gekozen hadden. Hij was een complotdenker geworden."

Het standpunt van FVD tijdens de coronapandemie was voor Cris 'onbegrijpelijk'. "Er waren beelden uit Italië waar ze de lijken niet meer kwijt konden en hij ging er tegenin alsof het allemaal bedacht was, een complot door de wereld voor 'The Great Reset'. Toen was het voor mij klaar." Hij zei zijn lidmaatschap op. "Tot op heden heb ik er geen spijt van gehad."

Zwijgende meerderheid

Cris is nu van plan om met de Provinciale Statenverkiezingen op de BoerBurgerBeweging te stemmen, omdat hij het gevoel heeft dat het belang van de provincie niet voorop wordt gesteld in Den Haag. "Ze zijn echt bezig met: wij bepalen de regels en daar hebben jullie je aan te houden zonder enige vorm van overleg."

Hij mist in de politiek ook aandacht voor de, zoals hij het noemt, 'zwijgende meerderheid'. "Hoe gaan we die helpen? Mensen die al 40 of 50 jaar werken, altijd netjes hun belasting hebben betaald, die worden steeds meer geplukt en geplukt. Daar hoor je ze niet over, alleen maar over de uitersten, die op social media zitten."

Wat doet de provincie eigenlijk?

Grote boosdoener

Van BBB verwacht hij dat ze zich hard maken voor het bestaan van de boeren. "Het is belangrijk dat er op de lange termijn afspraken worden gemaakt, en dat de regering ook op de lange termijn achter de boeren staat", zegt Cris.

"Niet het ene jaar zeggen dat, als ze iets installeren, ze door mogen gaan, en het volgende jaar zeggen dat het toch niet op die manier mag", legt hij uit. "Ook met BBB wordt stikstofuitstoot minder, maar dan op een normale manier. Niet met één grote boosdoener."

Erger dan Wilders

Ook Peter de Leeuw uit Purmerend stemde bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen op Forum voor Democratie. "Ik had een beetje de pest gekregen aan Geert Wilders vanwege zijn ongenuanceerde uitlatingen en zijn manier van ruzie maken", vertelt hij. "Ik was het wel met zijn ideeën eens, maar hij kreeg het niet goed zijn strot uit."

En toen was daar Baudet. "Hij zei dezelfde dingen, maar was een beschaafde jongeman die ook wel wat kon bereiken. Nu blijkt alleen dat hij eigenlijk nog erger is dan Wilders. Met iedereen ruzie maken, domme dingen zeggen en zijn eigen club niet bij elkaar houden", zegt Peter. "Ik weet niet of het nazi's zijn, maar het leunt tegen Hitler aan. Daar maak je geen vrienden mee."

Nuance

Peter weet nog niet voor welke partij hij dit jaar kiest. "Ik ben geneigd om te zeggen dat Rutte te links is", zegt hij. "Ik twijfel tussen BBB en JA21. Die hebben allebei wel wat. Joost Eerdmans is een aardige jongen, maar heeft al zoveel partijen gehad. BBB is een beetje een one-issue-partij. Dus ik weet het nog niet."

"Caroline van der Plas luistert wel naar haar achterban en ik heb het gevoel dat ze alles kan nuanceren, aangezien die achterban vrij extreem is", voegt hij toe.

'Op is op'

Een van de thema's die hij belangrijk vindt is het niet verwaarlozen van de werkende Nederlander. "We raken de maakindustrie kwijt. Scheepsbouw, spoorwegen, de boeren moeten weg. We halen alles uit het buitenland", zegt hij. "Ik ben bang dat we straks alleen nog maar mensen hebben die voor de overheid werken, en uitkeringstrekkers en gepensioneerden."

Het andere thema? Vreemdelingenbeleid. "We halen te veel mensen binnen die hier nooit aan de bak zullen komen. We hebben geen ruimte en geen woningen meer", zegt hij. "Op is op, en vol is vol."

Muntje opgooien

Hoewel Peter dus sowieso JA21 of BBB gaat stemmen, heeft hij er niet veel vertrouwen in dat het ook echt iets gaat veranderen. "Ik hoop op een beetje weerwoord in de Eerste Kamer, maar ik denk dat dat moeilijk gaat worden", zegt hij. Hij denkt dat premier Rutte steun gaat zoeken bij de linkse partijen, en niet bij BBB of JA21.

Dus wat dan? "Een muntje opgooien", lacht hij. "De kant van de koningin kiest voor de boerenpartij, voor de vrouwen. En de andere kant wordt JA21."