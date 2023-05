Morgen kiezen de leden van Provinciale Staten de Eerste Kamer. De BoerBurgerBeweging wordt daar in één klap de grootste. Forum voor Democratie maakte in 2019 ook zo'n entree, maar die fractie viel in stukken uiteen. BBB wil zo'n scenario voorkomen.

Beoogd BBB-fractieleider Ilona Lagas verwacht geen 'Forum-achtige toestanden'. "De enorme klap die daar gekomen is, voorzie ik niet", zegt de BBB'er.

'Treurige bedoening'

Volgens Lagas heeft BBB de afgelopen tijd veel aandacht aan teambuilding besteed: "Bij Forum was het natuurlijk een treurige bedoening. Daarom zijn we al in een vroeg stadium bij elkaar geweest." Ze benoemt verschillende stappen die haar partij heeft gezet.

"Er zijn speech- en debattrainingen geweest. We hebben voorlichting gekregen over de regels in de Eerste Kamer en de rol van de voorzitter. Hoogleraar Wim Voermans heeft een college staats- en bestuursrecht gegeven", somt ze op. "Daarmee zijn we natuurlijk niet compleet bijgespijkerd, maar we weten nu in ieder geval wat we kunnen verwachten."

'Als je elkaar te kort kent, gaat het mis'

"We leren elkaar kennen. Want als je elkaar te kort kent, gaat het mis", zegt ze. Toch kan ze niet beloven dat er niemand bij de BBB-factie in de Eerste Kamer buiten de boot zal vallen. "Ik ga niet zeggen dat het niet ergens een keer kraakt of piept. En ik ga ook niet zeggen dat er niet een keer iemand boos opstapt. Dat kun je niet voorkomen."

Of onervarenheid de fractie gaat opbreken? Daar is ze in ieder geval niet bang voor. "Het gaat nu natuurlijk ook niet zo goed met ons land. Ervaring is geen garantie voor succes."

Risico op onenigheid

Het grootste risico op onenigheid ligt niet binnen de fractie, zegt parlementair historicus Bert van den Braak van de Universiteit van Maastricht. Dat komt omdat er volgens hem niet zo vaak controversiële wetsvoorstellen aan de orde komen in de Eerste Kamer.

Daarbij krijgen senatoren van de BBB bij medisch-ethische onderwerpen de ruimte en vrijheid om onafhankelijk hun mening te vormen, zegt Lagas. Dat is ook het geval bij leden van andere fracties

Caroline van der Plas

Van den Braak ziet wel een ander potentieel risico. En dat is wanneer Caroline van der Plas, nu nog het enige BBB-Kamerlid in de Tweede Kamer, en de Eerste Kamerfractie van haar partij niet op één lijn zitten.

"Er kan op een moment wel een meningsverschil ontstaan tussen Van der Plas en de senaatsfractie van BBB", zegt Van den Braak. "Dan heb je wel een groot probleem."

Nieuwe voorzitter

De voorzitter van de Eerste Kamer, momenteel Jan Anthonie Bruijn van de VVD, wordt vaak geleverd door de grootste fractie. Lagas houdt daar rekening mee, maar wil niet koste wat kost een BBB-senaatsvoorzitter.

"We hebben een geschikte kandidaat. Dat is niet Gert-Jan Oplaat (oud-Tweede Kamerlid voor de VVD, red.), want die zit te veel in het buitenland. Daarvoor heb ik een ander op het oog. Maar 'claimen' is old school. We gaan daarover in overleg met andere fracties."

Nog even wachten

SP-senator Tiny Kox, met zijn 20 jaar zittingsduur de 'nestor' van de Eerste Kamer, beveelt het BBB niet aan: "Misschien hebben ze een wonderkindje in de fractie, die alles kan. Maar ik zou zeggen: doe voorzichtig, want het afbreukrisico is groot."

"En als je je goed ontwikkelt als partij, ben je er over 4 jaar nog. Dan hebben ze geschoolde Kamerleden, die makkelijker een voorzittersfunctie zouden kunnen vervullen."