De BoerBurgerBeweging wacht een flinke uitdaging. Niet alleen de puzzel van de verschillende coalities moet worden gemaakt, ook het bij elkaar houden van de partij wordt een flinke klus, zeggen politiek experts.

"Je moet veel aandacht besteden aan ideologische scholing", zegt bijzonder hoogleraar politicologie Sarah de Lange. Alle BBB'ers zullen zich moeten kunnen herkennen in de standpunten van de partij, ook bij andere politieke thema's.

'Onvoldoende voorbereid'

"Als een nieuwe partij met heel veel zetels in een vertegenwoordigend orgaan komt, is het risico dat de partij weer uit elkaar valt groot", vertelt De Lange. "Dat kan doordat er strijd ontstaat over de vraag waar de partij nu precies voor staat, of wat het programma precies is. En je hebt het risico dat de kandidaten die zijn gerekruteerd onvoldoende voorbereid zijn op hun taak."

De partij heeft volgens De Lange eigenlijk niet de kans gehad om een sterke partijorganisatie op te richten en voldoende tijd te nemen om mensen op te leiden. "Ze moeten in een hele korte periode mensen bij elkaar zoeken en er maar op vertrouwen dat die mensen hun programma onderschrijven."

Voorbereiding

Bij de BBB zijn wel voorbereidingen getroffen in aanloop naar deze verkiezingen, volgens De Lange. "Het is bekend dat de kandidaten in ieder geval iets van een opleiding hebben gehad. Daar hebben ze geleerd wat het betekent om Statenlid te zijn." Daarnaast hebben de kandidaten ook vergaderingen bijgewoond.

Of het voor iedereen echt duidelijk is waar de partij voor staat, weet De Lange niet. "Het lijkt erop dat alle kandidaten zich identificeren met de partijleidster, maar dat ze misschien nog niet precies weten waar de BBB voor staat als het aankomt op andere politieke vraagstukken."

Kandidaten nog onbekend

De voornaamste uitdaging voor de BBB is het beïnvloeden van het bestaande beleid, vertelt De Lange. "Daarvoor moet de partij compromissen sluiten. Het risico bestaat dat kiezers zich zullen afkeren, omdat ze de partij niet rechtlijnig genoeg vinden."

Ook hoofddocent politicologie Hans Vollaard van de Universiteit Utrecht ziet dat samenwerken ingewikkeld wordt, vanuit het perspectief van andere partijen. "De BBB en zijn kandidaten zijn onbekend. Het is niet duidelijk of je daarmee kunt samenwerken. Maar het is anders dan bij Forum, want daar zat een randje aan waar veel partijen moeite mee hadden."

Stikstofcrisis

De grootste uitdaging wordt volgens Vollaard de stikstofcrisis. "In het Europees recht zijn er normen om de natuur te beschermen. Nederland mag met eigen maatregelen naar die doelen toe werken. De rechter kan veel vergunningen tegenhouden als deze niet bijdragen aan het halen van de doelen."

"Er is dus speelruimte, maar die is beperkt. Daarbij zijn de provinciebesturen ook afhankelijk van de kaders die Den Haag biedt."