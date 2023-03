Geen dichtgetimmerde coalitieakkoorden voor 4 jaar, maar halverwege de plannen evalueren en desnoods bijstellen. Zo moeten provinciebesturen voortaan te werk gaan, vindt partijleider Caroline van der Plas van BBB, de grote winnaar in alle 12 provincies.

De politiek die de BoerBurgerBeweging bedrijft, is nieuwe politiek, zegt voorvrouw Caroline van der Plas. "En bij nieuwe politiek hoort dat we dingen anders gaan doen dan we deden."

Evaluatie halverwege

Het belangrijkste dat Van der Plas wil veranderen als haar nieuwe collega's hebben plaatsgenomen in de provincies, is dat ze toe wil naar een tussentijdse evaluatie van de provinciale coalitieakkoorden. "Dus niet dat je voor 4 jaar vastzit aan het akkoord en zegt: 'Hier kunnen we niks meer aan doen.'"

Ze wil dat er na 2 jaar in elke provincie kritisch gekeken wordt naar het coalitieakkoord, en dat de plannen zo nodig worden bijgesteld. Op dit moment zijn die te veel dichtgetimmerd, vindt de BBB-leider. "We willen halverwege kunnen zeggen: 'Toen we begonnen stonden we er zo in, maar nu gaan we kijken hoe we het anders kunnen doen.'"

Caroline van der Plas over het evaluatiemoment dat ze voor ogen heeft.

'Niet vrijblijvend'

Kiezers vragen daar volgens haar ook om. "Ze willen dat we verantwoording afleggen over onze keuzes en bijsturen als dat nodig is." Alle nieuwe Provinciale Statenleden van de partij hebben daarom de opdracht gekregen om zo zichtbaar mogelijk te zijn en bereikbaar voor elke burger.

"We vragen ze ook actief contact te zoeken en al hun mails persoonlijk te beantwoorden. Dat is veel werk, maar wel heel belangrijk, want alleen op die manier weet je echt wat er speelt in de samenleving." De informatie die BBB ontvangt van burgers wil de partij gebruiken als input voor het evaluatiemoment. Hoewel het evaluatiemoment geen formaliteit is, is het zeker niet vrijblijvend, benadrukt Van der Plas. "We nemen dit heel serieus."

Verschillen tussen provincies

Maar hoe gaat de partij ervoor zorgen dat in alle provincies de neuzen dezelfde kant op staan? "Alle mensen die wij hebben aangetrokken zijn BBB-lid en ondersteunen ons landelijke programma", zegt de voorvrouw daarover. "Op provinciaal niveau kan er wel enig verschil zijn, daar laten wij ook ruimte voor. Ook voor onderling overleg tussen provincies."

Van der Plas maakt zich niet zo druk over botsingen tussen provincies als ze anders denken over bepaalde dossiers. "Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de ene provincie nadeel ondervindt van wat er in de andere provincie beslist wordt. Maar ik verwacht ook niet dat dat gebeurt, er moet gewoon goed overlegd worden."

'Het liefst overal besturen'

De BoerBurgerBeweging werd vorige week bij de verkiezingen de grootste partij in alle provincies en mag daarom nu het voortouw nemen in alle formaties. Met welk resultaat is Van der Plas tevreden? "Het liefst gaan we natuurlijk overal besturen en leveren we in elke provincie gedeputeerden."

"Misschien is dat niet overal mogelijk, maar het is niet zo dat ik ontevreden ben als dat niet lukt", benadrukt ze. "Ook als we in de oppositie zitten, maken we deel uit van het provinciale bestuur. Ook in de oppositie kun je dingen bereiken, het is dankbaar werk."