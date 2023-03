De BoerBurgerBeweging (BBB) is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Voorvrouw Caroline van der Plas wil nu vooruit, door te besturen en te onderhandelen. "Als je mij negeert, negeer je gewoon miljoenen kiezers."

In de stamkroeg in Deventer zit ze samen met haar zoon, vol verbazing starend naar de krantenkoppen. "Ik kan het nog steeds niet geloven." Ze wijst naar de foto's op de voorpagina's waar een juichende, huilende en feestende Caroline van der Plas staat. "Ik zie het, ik lees het. Ik weet dat het is gebeurd. Maar zo'n monsterzege... Ik kan er met mijn kop nog steeds niet bij."

Open onderhandelen

Ze is bijzonder trots op het resultaat. En hoewel het groter is dan ze zelf had verwacht, verbaast het haar ook niet zoveel. "Dit zegt gewoon alles over de staat van het land. Het wantrouwen in de politiek, onvrede over het beleid. Mensen hebben zich nu gewoon uitgesproken."

In bijna alle provincies lijkt de BBB te winnen. Alleen in Utrecht spant het er nog om, met Groenlinks. "Mensen in Nederland hebben gewoon een streep in het zand getrokken. Ze willen een ander geluid." Maar dat betekent niet dat ze gevestigde partijen niet wil hebben. "We staan overal voor open." Ook voor de stikstofdoelen? "Dat moeten we gaan bekijken."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Bekijk hier hoe Caroline van der Plas 'the day after' de verkiezingen beleefde

'Middelvinger naar kiezer'

Ook vanuit Den Haag verschenen op de verkiezingsavond al snel felicitaties. Dat alleen is niet voldoende, vindt Van der Plas. Want als de coalitie over links probeert samen te werken, hebben ze wat haar betreft de boodschap niet begrepen. "Als ik Rutte dat hoor zeggen, denk ik: heb jij niet opgelet vanavond? Steek je kop nog iets verder in het zand."

"Je steekt echt drie middelvingers op naar de bevolking", vervolgt ze. "De mensen in Nederland hebben gezegd: we willen ander beleid. En wij spelen als BBB daar een hele grote rol in. Als je dat negeert, dan denk ik: dit vind ik zo fout. Het is niet dat je mij negeert. Je negeert gewoon miljoenen kiezers."

Feestje

En die kiezers wil ze niet teleurstellen. "We hebben twee jaar naar dit moment toegewerkt. We zijn er klaar voor. En natuurlijk zullen we fouten maken, ongetwijfeld. Maar we zijn niet te laf om fouten toe te geven."

Maar voor het zo ver is, gaan ze het eerst samen nog eens vieren. Met een brunch op het partijbureau. "Mijn zoon maakt lekker eitjes met spek." Hoewel de rest van Nederland de partij vooral als haar partij kent, ziet ze dat zelf anders. "Ze zullen echt geen erehaag hebben daar, hoor. Die denken: we zien wel wanneer van der Plas komt."