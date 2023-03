BBB-leider Caroline van der Plas zei tijdens de verkiezingscampagne meerdere keren dat stikstof verminderen niet van de EU moet, maar door de Nederlandse staat is bedacht. Onzin, zeggen experts. "Europees recht staat altijd boven Nederlands recht."

De campagne van de BoerBurgerBeweging (BBB) werd gisteren beloond met een monsterzege bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij van Van der Plas lijkt in één klap de grootste te worden in de Eerste Kamer, met volgens de laatste prognoses 16 zetels in de senaat.

Kabinet wijst naar EU

Tijdens de campagne ging het vaak over een veelbesproken thema: stikstof. Om de natuur en de biodiversiteit in Nederland te redden wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch omlaag brengen. Als argument daarvoor haalt de coalitie de richtlijnen en de normen van de Europese Unie aan, waaraan Nederland moet voldoen.

Het kabinet zou met de rug tegen de muur staan, maar dat is onzin volgens BBB-leider Van der Plas. Het verminderen van de stikstofuitstoot zou niet door de EU zijn opgelegd, maar iets zijn wat de regering zelf heeft bedacht.

Natura 2000-gebieden

Maar hoe zit dat echt? Om de natuur in Europese landen te behouden, maakt de EU gebruik van de Habitatrichtlijn uit 1992. Die richtlijn stelt beschermde Natura 2000-gebieden in en moet ervoor zorgen dat de biodiversiteit in stand wordt gehouden en leefgebieden beschermd zijn.

Wat niet duidelijk is vastgesteld in de richtlijn, is het maximum dat er aan stikstof mag worden uitgestoten. Toch zorgt het Europees recht ervoor dat er streng gehandhaafd moet worden op onze stikstofuitstoot, weet hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Leiden Armin Cuyvers. "Stikstof is een van de stoffen die de gebieden kapot maakt. Dus je mag niet meer stikstof loslaten dan dat die gebieden aankunnen."

In 'Feit of Fictie?' op NPO Radio 1 checkt Lammert de Bruin de uitspraak van Caroline van der Plas

'Er is geen andere weg'

Bovendien zijn er ook geen andere reële opties om de biodiversiteit in Nederland te behouden, benad hoogleraar milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit Wim de Vries. Andere mogelijkheden zijn er wel, maar er is volgens hem geen snelle oplossing voor de vermindering van het stikstofoverschot.

"Theoretisch gezien kan de bovenste grondlaag verwijderd worden om stikstof uit de grond te halen, maar dan gaan ook andere voedingsstoffen verloren. Je zult uiteindelijk toch moeten reduceren om die hoeveelheid uit de grond te krijgen. Er is geen andere weg."

Nieuwe rechtszaken?

De stikstofcrisis in ons land ontstond na de rechtszaak die werd aangespannen door milieuactivist Johan Vollenbroek. De Raad van State oordeelde in die zaak in 2019 dat de stikstofaanpak op de schop moest. "Om de natuur in Nederland te behouden, zal de stikstofdepositie met de helft omlaag moeten", houdt de activist ook nu vol.

Mocht BBB, als ze in de provinciebesturen komen, toch besluiten het huidige stikstofbeleid niet uit te voeren, dan is Vollenbroek in opperste paraatheid om nieuwe rechtszaken aan te spannen: "Binnenkort lanceren we nog een dertigtal nieuwe procedures."