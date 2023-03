Na de winst van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, moet er geformeerd worden. Fractievoorzitter Carla Evers van BBB Overijssel is in ieder geval klaar om mee te besturen. “Overijssel moet van het slot af.”

Het is een unicum in de provinciale politiek: nooit eerder leverde een nieuwe partij zoveel kersverse politici af als de BBB. De partij wist twee weken geleden maar liefst 137 van de 572 provinciale zetels in de wacht te slepen.

Monsterzege

In Overijssel, de thuisprovincie van BBB-voorvrouw Caroline van der Plas, was er sprake van een monsterzege. Maar liefst 17 van de 47 zetels gingen naar de nieuwkomer.

Na de installatie van alle Statenleden gaat het formatieproces van start. Een snelle blik op de uitslagen leert dat in de provincies Drenthe, Overijssel, Zeeland en Friesland besturen zonder de BBB zo goed als onmogelijk is.

'Wij zijn er klaar voor'

"We zijn er klaar voor", zegt pluimveehouder en fractievoorzitter voor BBB Overijssel Carla Evers. Evers ziet de overwinning als een grote verantwoordelijkheid en wil dat haar partij gaat mee besturen.

"Wij sluiten geen enkele partij uit, voor ons is Overijssel het allerbelangrijkste. Wij gaan kijken hoe we een coalitie kunnen vormen om deze mooie provincie weer van het slot te krijgen", zegt ze vastberaden.

Twee zaken moeten van tafel

Maar dan moeten er in ieder geval twee zaken van tafel. Het jaartal 2030, het jaar waarin de uitstoot van stikstof moet zijn gehalveerd, moet eraf. Ook mag er geen sprake zijn van gedwongen uitkoop van boeren. Toch hoeft het stikstofdossier geen struikelblok te zijn in de formatie, zegt Evers.

"Wij willen ons graag inzetten voor natuurherstel, maar de plannen moeten wel haalbaar zijn. Stikstof is een door Nederland zelf gecreëerd probleem", vervolgt ze.

Duidelijk signaal

"Er zijn zelfs gebieden waar de stikstofdoelen nog steeds niet gehaald worden, zelfs als je de gebieden helemaal zou leegvegen. Dat kan niet de bedoeling zijn, dan blijft er niks over van ons mooie Overijssel", zegt de BBB-politicus.

De burger heeft volgens Evers een heel duidelijk signaal afgegeven aan politiek Den Haag. "De kiezer heeft duidelijk gemaakt dat het echt anders moet."

Coalitie over rechts

In Overijssel is de meest logische coalitie rechts. BBB, VVD en CDA hebben samen 25 zetels, voldoende voor een meerderheid in het provinciale bestuur. De vraag is echter of VVD en CDA willen meebesturen.

Biologisch melkveehouder en CDA-Statenlid Klaas de Lange staat nog niet meteen te trappelen, aangezien zijn partij een grote verkiezingsnederlaag leed in Overijssel. Hij stelt dat BBB als eerste aan zet is.

'Niet de juiste manier'

Wel leest De Lange uit de verkiezingsuitslag hetzelfde signaal af als Evers. "Hoe politiek Den Haag het stikstofonderwerp heeft aangepakt, is niet de juiste manier. Zonder draagvlak in de samenleving gaat het niet lukken."

Ook staat hij op een lijn met collega-politicus Evers als het om gedwongen onteigeningen van boeren gaat. "Ik denk dat we veel meer moet kijken naar belonen. Boeren wil best meegaan in de transitie. Nu hebben we jaren verloren met een aanpak die niet werkt."

VVD sluit BBB niet uit

Voor een meerderheid van rechts is ook de steun van de VVD nodig in Overijssel. Hoewel fractievoorzitter Erwin Hoogland zijn kaarten tegen de borst houdt, wijst hij een samenwerking met de BBB in ieder geval niet af.

"Wij hebben aangegeven dat we met iedereen kunnen samenwerken, ook met de BBB", zegt hij. Wel is hij 'heel benieuwd' waar de partij op andere onderwerpen dan landbouw voor staat.

Jaartal 2035

Op het gebied van stikstof laat Hoogland zich leiden door de wet. "Daar staat het jaartal 2035 in", doelt hij op het feit dat in de wet staat dat in dat jaartal zo'n drie van de vier Natura2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde moeten zitten.

"Het vorige college heeft een ambitieus stikstofplan gemaakt. We hebben gezegd dat we met 5 miljard euro een heel eind kunnen komen. Het is tijd dat Den Haag wat dat betreft over de brug komt."