Door het vooruitzicht met nieuwe zware maatregelen lijkt er iets geknakt in het land. Iets meer dan de helft (53 procent) denkt dat hun leven nooit meer wordt als voor corona, een verdubbeling van januari. Ook zijn we voorlopig niet van maatregelen af.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel. Het jaar begon nog hoopvol. 70 procent verwachtte in januari dat Nederland eind deze maand van de maatregelen verlost zou zijn. Maar nu het zover is en er toch weer een lockdown lijkt te komen, begint de uitzichtloosheid echt toe te slaan. 57 procent denkt nu dat we tot eind volgend jaar, ergens in 2023 of zelfs daarna nog aan maatregelen vastzitten.

Brok in de keel

Dat er mogelijk een najaar met zware maatregelen voor de deur staat, valt mensen rouw op hun dak. Hoewel het met de meesten (59 procent) goed gaat, zegt een kwart (26 procent) dat het slechter gaat dan een maand geleden, toen er nog weinig aan de hand leek. De huidige situatie is vooral voor jongeren een knauw. 38 procent van de 18-35 jarigen zegt dat het slechter met ze gaat dan vorige maand.

'Ontgoocheling', 'een rotgevoel', 'een blijvende brok in mijn keel' zijn enkele beschrijvingen van het gevoel dat ondervraagden hebben. Veel gevaccineerden verwijten daarbij ongevaccineerden dat er dit najaar maatregelen nodig zijn: "Het voelt beklemmend. Ik dacht echt dat de uitrol van het vaccin eindelijk het antwoord zou bieden. Maar door een koppige minderheid die 'm niet wil, is mijn hoop daarop verdwenen."

Communicatie kabinet ondermaats

Maar ook hoe burgers worden geïnformeerd door het kabinet helpt niet mee, blijkt uit het onderzoek. De communicatie over het doel (59 procent) en de duur (72 procent) van maatregelen die het neemt wordt door ruime meerderheden onduidelijk gevonden. Ook over de redenen waarom het deze maatregelen neemt en andere niet is het kabinet volgens een meerderheid (71 procent) onduidelijk.

Maar het meest ontevreden zijn mensen met het perspectief dat het kabinet hen biedt, of beter gezegd, het gebrek aan perspectief. 79 procent vindt dat het onduidelijk communiceert over wanneer de coronacrisis volgens het kabinet eindigt. "Er wordt geen enkel perspectief gegeven, en als dat wel gegeven wordt, komt het niet uit", aldus een ondervraagde. En een ander: "Door het afschaffen van die 1,5 meter deden ze alsof het allemaal voorbij was. Ik voel me echt op het verkeerde been gezet nu er weer een lockdown komt."