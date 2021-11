De meeste mensen (60 procent) steunen de invoering van een milde lockdown nu de besmettingen een hoogtepunt hebben bereikt. Maar dat het bij 3 weken lockdown gaat blijven, dat gelooft bijna niemand.

Dat blijkt uit onderzoek onder 7000 leden van het EenVandaag Opiniepanel dat is gehouden nadat uitlekte welke maatregelen het kabinet wil invoeren.

'Milde lockdown'

Het is pas 1,5 week na de vorige persconferentie maar met steeds verder oplopende besmettingscijfers gaat het kabinet op advies van het Outbreak Management Team, de broekriem flink aanhalen. Het adviesorgaan heeft het kabinet geadviseerd nu een korte lockdown in te voeren omdat maatregelen voor langere tijd anders niet te voorkomen zouden zijn.

Zo'n lockdown lijkt er nu te gaan komen. 3 weken lang zouden horeca en niet-essentiële winkels om 19 uur dicht moeten. Theaters en bioscopen blijven, zo lijkt het, wel open. Daarnaast moeten mensen thuiswerken, tenzij het niet anders kan en mag iedereen maximaal vier gasten thuis ontvangen.

Steun voor lockdown

De meeste mensen (60 procent) steunen die beslissing, al gaat dat niet van harte: "Waar ik de vorige keer niet precies wist wat me te wachten stond, weet ik dat nu wel. En dat maakt me heel somber", schrijft iemand.

Maar volgens de meeste mensen valt er niet aan te ontkomen met de huidige besmettingsaantallen. "En bovendien", zo schrijft een deelnemer, "liever nu een korte ingrijpende actie dan eeuwig pappen en nathouden." De meesten staan achter deze uitspraak. Drie op de tien (31 procent) hadden wel liever langdurige maatregelen gezien dan een lockdown nu.

'Lockdown wordt vast verlengd'

Tegelijk gelooft bijna niemand dat de lockdown die in de persconferentie wordt afgekondigd, ook echt 'kort' zal zijn. Acht op de tien (82 procent) verwachten dat de lockdown, die 3 weken lijkt te gaan duren, daarna verlengd zal worden. "Zo'n korte lockdown helpt toch niet bij de aantallen die we nu hebben?" schrijft iemand. Een ander: "Als de aantallen niet genoeg afnemen, gaan ze verlengen, hebben we bij de avondklok ook gezien."

Het kabinet zelf is bezig met de voorbereidingen voor andere maatregelen op de lange termijn. Ook voor die plannen, zoals de terugkeer van de verplichte anderhalve meter afstand is steun.

Draagvlak voor 2G-model

Dat geldt eveneens voor de invoering van een zogenoemd 2G-model waarbij alleen nog gevaccineerde of genezen mensen toegang krijgen tot bepaalde locaties: zes op de tien zijn voor, drie op de tien tegen.

Tegenstanders vrezen een vergaande tweedeling in de samenleving. Sommige voorstanders zouden het model juist liever vandaag dan morgen ingevoerd willen zien omdat deze maatregel alleen de ongevaccineerden raakt. Een andere groep voorstanders is meer terughoudend. Zo schrijft iemand: "Ik ben eigenlijk helemaal niet voor 2G maar als dit de manier is waarop we wél een normaal leven kunnen leiden, dan dat in godsnaam maar."