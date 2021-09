De meeste volledig gevaccineerden steunen de invoering van een coronatoegangsbewijs voor horeca en culturele instellingen. Onder ongevaccineerden is de weerstand juist enorm. Zij lijken vooralsnog ook niet overtuigd om alsnog een prik te halen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 13.000 leden van het Opiniepanel, dat is gehouden in aanloop naar de coronapersconferentie op 14 september.

Diepe tegenstelling gevaccineerden en ongevaccineerden

Het kabinet maakt naar verwachting dinsdagavond bekend dat alleen mensen die zijn gevaccineerd, hersteld of getest nog welkom zijn in de horeca, het theater en bijvoorbeeld de bioscoop. Die beslissing zorgt voor een diepe tegenstelling tussen volledig gevaccineerden en ongevaccineerden.

Van de eerste groep is bijna driekwart (73 procent) voorstander van zo'n 'toegangspas'. Onder ongevaccineerden is de weerstand juist enorm; er is bijna geen enkele steun (3 procent) voor de invoering van een coronatoegangsbewijs. Ook lijkt het ongevaccineerden vooralsnog niet over de streep te trekken alsnog een prik te halen. In het onderzoek geeft slechts 2 procent van hen aan dat ze het (waarschijnlijk) alsnog gaan doen als coronabewijzen gemeengoed worden.

'Niet op terrassen'

Een coronatoegangsbewijs zou in de horeca en culturele instellingen worden ingevoerd, ook als daar minder dan 75 mensen samenkomen. Gevaccineerden staan in meerderheid achter de invoering van zo'n bewijs in cafés (75 procent), theaters (74 procent) en in bioscopen (73 procent).

Iets minder steun is er voor de invoering van een coronapas voor restaurants, al is nog altijd ruim twee derde (69 procent) van de gevaccineerden daarover te spreken. Maar als het gaat om terrassen is dat niet zo (33 procent): de meeste gevaccineerden vinden dat daar iedereen welkom moet zijn, ook als je niet gevaccineerd, hersteld of getest bent.

Kleine meerderheid voor afschaffen 1,5 meter

Gedurende het grootste deel van de coronacrisis was het houden van 1,5 meter afstand tot iedereen buiten het huishouden dé centrale maatregel. Maar aan alles komt een eind: het kabinet maakt op de persconferentie naar verwachting ook bekend dat de 1,5-metersamenleving vanaf eind september verleden tijd is.

Deze kabinetsbeslissing wordt gesteund door iets meer dan de helft (58 procent) van de deelnemers. Hoewel grote groepen mensen nog huiverig zijn, vinden anderen dat juist deze basismaatregel moet worden afgeschaft nu iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren. Ook merken deelnemers dat het in de praktijk vaak al niet meer gebeurt. Zelf vinden mensen het houden van afstand tot vooral hun naasten niet meer nodig.

Afstand tot onbekenden blijft

En dat is terug te zien in de cijfers. Ongeveer de helft van de deelnemers zegt nu nog afstand te houden van vrienden en familie buiten het huishouden, maar als dat officieel niet meer hoeft, zal de meerderheid (66 procent) dat ook niet meer doen.

Bij onbekenden is dat anders: de meeste mensen (62 procent) zijn vooralsnog van plan om ook na 25 september afstand te houden tot vreemden: "In de supermarkt weet je niet wie er wel of niet gevaccineerd is."