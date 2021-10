72 procent van de gevaccineerden vindt dat het kabinet over moet gaan tot specifieke maatregelen voor ongevaccineerden. Ongevaccineerden zijn juist fel tegen en zeggen zich niet aan coronaregels te gaan houden die alleen voor hen gelden.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel. Het kabinet overweegt nieuwe maatregelen nu de besmettingen en ziekenhuisopnames hard stijgen, vooral onder ongevaccineerden. Minister De Jonge zei dat de nieuwe maatregelen 'recht moeten doen aan die situatie'. Hij spreekt over 'dilemma's' en over de vraag of maatregelen moeten gelden voor de samenleving als geheel of voor specifieke groepen.

'Klaar met vaccin-weigeraars'

De meeste gevaccineerden zouden dat toejuichen. "Ik ben helemaal klaar met die vaccin-weigeraars, of ze nu laks, religieus of wappie zijn. De zorg mag hun probleem oplossen als ze ziek worden", schrijft een gevaccineerde voorstander van specifieke maatregelen. Een ander: "Als je geen rijbewijs wil halen, mag je voor de veiligheid van anderen niet autorijden. In dit geval betekent niet vaccineren meer beperkingen. Je kiest er toch echt zelf voor."

Het steekt gevaccineerden vooral dat die keuze grote gevolgen heeft voor anderen: "Ongevaccineerden claimen hun vrijheid maar beperken die van anderen. Door hun (onnodige) ziekenhuisopnames ontnemen ze mensen een behandeling en daarmee gezondheid", vindt een panellid.

Fel verzet ongevaccineerden

Zes op de tien gevaccineerden (60 procent) zouden ook voorstander zijn van het zogeheten 2G-systeem. Daarin hebben mensen alleen recht op een coronapas als ze gevaccineerd of hersteld zijn van corona. Ongevaccineerden die geen corona hebben gehad, hebben daarmee geen toegang meer tot openbare gelegenheden.

Gevaccineerden en ongevaccineerden komen hiermee lijnrecht tegenover elkaar te staan. Maar liefst 82 procent van die laatste groep is tegen invoering van het 2G-systeem en 98 procent van de ongevaccineerden verzet zich tegen maatregelen die alleen voor hen gelden. Iemand zegt: "Het is te gek voor woorden dat dit kan gebeuren. Als ze denken dat ik me eraan ga houden, hebben ze het mis." Met deze massale weerstand onder ongevaccineerden rijst de vraag hoe effectief aparte regels voor hen zullen zijn.

Thuiswerken, QR-controle en 1,5 meter

Voor wie ze ook zullen gelden, de roep om ingrijpen van de overheid is momenteel groot. Van alle ondervraagden vinden zes op de tien (60 procent) dat het kabinet op de volgende persconferentie met een aanscherping van coronamaatregelen moet komen. De meeste voorstanders (76 procent) zijn er voor een dringender thuiswerkadvies, strengere controles op de coronapas (71 procent) en het herinvoeren van 'de 1,5 meter' (61 procent).

Minder steun zou er zijn voor een coronapas op middelbare scholen (37 procent), het eerder sluiten van horeca dan twaalf uur 's nachts (23 procent) en een terugkeer naar een maximaal aantal gasten thuis (23 procent). Weinig verrassend is er onder ongevaccineerden meer weerstand is voor algemene maatregelen dan bij gevaccineerden. Alleen een strenger thuiswerkadvies zou een relatief grote groep ongevaccineerden (48 procent) een goede zaak vinden.

'Persco komt te laat'

Door de snel oplopende cijfers vervroegt het kabinet de coronapersconferentie, waar eventuele nieuwe maatregelen worden aangekondigd, van 5 november naar 2 november. Het kabinet wil eerst het OMT-overleg van eind deze week afwachten en daarna pas een besluit nemen.

Een grote minderheid (42 procent) van alle ondervraagden vindt dat de persconferentie alsnog te laat komt. Dit deel begrijpt niet dat de persconferentie maar 3 dagen wordt vervroegd en niet deze week al kan plaatsvinden. Een derde (32 procent) vindt volgende week dinsdag wel een goed moment voor de volgende persconferentie. Nog eens vier procent vindt het te vroeg en 16 procent vindt dat er sowieso geen persconferentie nodig is.