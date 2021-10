Het kabinet denkt na over aanvullende coronamaatregelen. De besmettingen lopen hard op, vooral op plekken waar veel mensen niet gevaccineerd zijn. Moet het hele land weer op de blaren zitten, of moeten alleen brandhaarden op slot?

Afgelopen weekend zei ziekenhuisbaas Ernst Kuipers dat hij een lokale lockdown niet zou uitsluiten. "Ik ben voor lokale maatregelen, maar dat is uiteindelijk niet het recept dat de complete oplossing gaat bieden. Maar het kan zeker helpen de verspreiding van het virus in hotspots te vertragen", zegt veldepidemiloog Amrish Baidjoe.

'We lopen achter'

"Nu zie je dat in de Randstad en in de Biblebelt de cijfers heel hard stijgen. En het feit dat er amper maatregelen zijn, betekent dat je achter loopt."

Ook Sake de Vlas, hoogleraar infectieziektemodellering bij het Erasmus MC ziet wel wat in zo'n lokale aanpak. "Als daar effect van mag worden verwacht", zegt De Vlas. "Maar dat effect kan nog wel eens tegenvallen, omdat zo veel mensen buiten hun woonplaats komen en werken. Welke schaal van maatregelen kies je dan? Kies je dan voor een stad, een gemeente, of een provincie?"

Staphorst wil geen lokale lockdown

Staphorst is op dit moment één van de grootste brandhaarden in Nederland. Daar zijn drie keer zoveel mensen besmet dan in de rest van Nederland. Uit een rondvraag op straat in Staphorst blijkt dat de mensen daar over het algemeen niet zitten te wachten op een lokale lockdown, maar dat er wel beter opgelet moeten worden.

"Als je niet gevaccineerd wil worden, houd dan afstand", zegt een meneer. Een andere mevrouw denkt dat het beter is dat de kerkelijke gemeenschap in Staphorst gaat kijken 'hoe ze basisregels eigen kunnen maken.'

Bekijk ook Vier op tien willen anderhalve meter terug nu het aantal coronabesmettingen toeneemt

Regionale aanpak werkt

Kijkend over de grens, werd de lokale lockdown al veel vaker ingezet. Zo werd in Duitsland in de eerste coronazomer een lockdown ingevoerd in twee districten in Noordrijn-Westfalen. Dat gebeurde toen er in een vleesfabriek meer dan duizend medewerkers corona opliepen. Deze zomer werd er nog een 'weekend-lockdown' ingevoerd in Lissabon , om de verspreiding van de deltavariant tegen te gaan. Daar gingen alle horeca en niet-essentiële winkels om 16.00 uur 's middags dicht, en mocht je niet de regio rondom de stad niet in of uit zonder goede reden.

En het werkt. "Het vertraagt vooral de besmettingen en dat zorgt er dus voor dat de zorg het aan blijft kunnen", zegt Amrish Baidjoe. Maar zou het mogelijk zijn, een variatie in aanpak hier in Nederland? Critici zeggen dat Nederland te klein is. "Dat klopt wel. Want Nederlander is klein en dichtbevolkt. Veel mensen reizen ook grote delen door het land, voor werk. Dat maakt het lastiger om in te voeren dan in een land als Duitsland, waar veel grote deelstaten zijn.

'Basismaatregelen direct herinvoeren'

Maar eigenlijk zijn we al te laat, zegt Amrish Baidjoe. "Dit hadden we eerder moeten doen. Wat nu nog de curve kan ombuigen is het herinvoeren van de basismaatregelen, die de WHO adviseert. Liever gisteren dan vandaag."

Dat zou betekenen dat we weer 1,5 meter afstand moeten houden, voldoende moeten ventileren en bijvoorbeeld weer mondkapjes moeten dragen.

Bekijk ook Wat het kabinet ook adviseert deze winter, de meeste jongeren zullen nooit meer afstand houden tot familie en vrienden

Nieuwe maatregelen: zijn we te laat?

De cijfers stijgen, maar toch wordt pas volgende week dinsdag een knoop doorgehakt. Veel te laat dus, meent Baidjoe. "Ik denk dat iedereen het er over eens is dat we de basismaatregelen moeten terugbrengen. Want het is geen rocket science: we weten inmiddels dat hoe eerder je reageert, des te beter je escalatie kan voorkomen."

De Veiligheidsregio IJsselland, waar Staphorst onder valt, wil nog niet vooruitlopen op extra maatregelen. Er liggen nog geen draaiboeken klaar voor een eventuele lokale lockdown, laten ze weten aan EenVandaag. Morgen overleggen de burgemeesters van de regio met elkaar over de stijging in het aantal besmettingen.