Overal in Europa blijven besmettingscijfers oplopen, in Nederland werd dit weekend de 12.000 bereikt. In Oostenrijk zijn vanaf vandaag alleen gevaccineerde of van corona genezen personen welkom in de horeca. "Goede oplossing", zegt viroloog Ab Osterhaus.

"We zitten nog in de staart van de pandemie", zegt viroloog Ab Osterhaus. "Het is nog niet voorbij. En nu gaat het niet goed, dus er zullen nieuwe maatregelen moeten komen."

Moord en brand

"Die ziekenhuizen schreeuwen terecht moord en brand", ziet Ab Osterhaus. "Er zijn dan wel nieuwe maatregelen afgekondigd, maar die moeten wel heel consequent worden doorgevoerd. We moeten ons daar ook écht aan houden en ik heb het idee dat dat nu te weinig gebeurd."

Osterhaus hoopt vooral dat de vaccinatiegraad op een of andere manier toch nog omhoog te krijgen is. De vraag rijst daarom of net zoals in andere landen ook in ons land een 2G-model de oplossing zou zijn. Osterhaus vindt van wel.

Vrijheden aan banden leggen

In Oostenrijk is vandaag het 2G-model ingevoerd en Osterhaus zag hoe er direct een enorme run op vaccins was. "Allemaal mensen die toch graag gevaccineerd willen worden. Dat is wat mij betreft een heel positief effect."

Osterhaus is tegen een vaccinatieplicht, maar toch maakt hij een kanttekening. "Iedereen moet zelf die keuze maken, maar de vrijheden die je als niet-gevaccineerde hebt, kunnen wel eens meer aan banden gelegd moeten worden."

Zeer ernstig

Aanstaande vrijdag is er een nieuw 'weegmoment'. Dan zal blijken of er nieuwe maatregelen genomen worden en geven Mark Rutte en Hugo de Jonge mogelijk weer een persconferentie. Marino van Zelst houdt als modelleur infectieziekten van de Wageningen Universiteit de coronacijfers nauwlettend in de gaten en ziet uitbreiding van het coronatoegangsbewijs nu niet als eerstvolgende stap. Hij vreest dat strengere maatregelen noodzakelijk zijn.

"De cijfers zijn nu al zo ernstig dat je niet meer alleen kan ingrijpen in de gebieden waar de besmettingen hoog zijn. Het is een kwestie van tijd voordat het in het hele land zeer ernstig is."

'Coronatoegangsbewijs niet genoeg'

Het is volgens Van Zelst nog maar de vraag of de maatregelen die vorige week dinsdag werden aangekondigd, genoeg zullen zijn. Toen werd gesuggereerd dat een volgende stap zou kunnen zijn om het coronatoegangsbewijs uit te breiden, onder andere naar bijvoorbeeld het werk.

"Inmiddels gaat het virus zo hard, dat het de vraag is of je het zou redden met alleen het uitbreiden van het coronatoegangsbewijs." Van Zelst is van mening dat het niet genoeg is. "Als iedereen ineens de basismaatregelen zou volgen, krijg je misschien een deuk in de besmettingen, maar het daalt niet ineens heel hard. Daar moet worden besloten, wil je de besmettingen heel hard omlaag krijgen, of wil je beheersbaar zo hoog mogelijke besmettingen hebben?"

Discussie

Van Zelst denkt dan ook dat strengere maatregelen noodzakelijk zijn. "Een maand geleden had het nog met een paar simpele maatregelen gekund. Nu zal het alweer een dure grap worden en zit je alweer aan zware maatregelen met grote maatschappelijke, sociale en economische gevolgen."

Zoals Van Zelst terecht aangeeft is er ook binnen de experts discussie. Wetenschappers verschillen van mening en visie. "De een vindt het genoeg als je er vanuit gaat dat iedereen zich weer aan de basismaatregelen zou houden, de ander ziet de stijging van de besmettingen en denkt, streng ingrijpen is nodig om het tij weer te keren."