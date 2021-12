Nederland bungelt onderaan het lijstje landen als het gaat om boosterprikken. Demissionair minister De Jonge zegt vandaag dat bekwame vrijwilligers de GGD'en moeten kunnen helpen prikken. Viroloog Ab Osterhaus vindt het laat. "Het duurt erg lang."

Osterhaus woont op de Duits-Nederlandse grens en ziet enorme verschillen. "In Duitsland kan ik al een booster halen, maar in Nederland is het een zooitje, het is echt hopeloos. Dat ondervond hij zelf."

Weggestuurd bij de GGD

De 73-jarige viroloog besluit namelijk om op de bonnefooi een boosterprik te halen bij de GGD. "Als ik aankom bij de GGD tref ik een lege vaccinatiezaal aan", zegt hij. Toch wordt hij vrij snel alweer weggestuurd, want de GGD-dame concludeert: "U bent te jong voor een derde prik, meneer."

Als een jonger familielid van Osterhaus een poging doet, staat ze al gauw weer buiten mét derde prik in haar arm. Osterhaus begrijpt er niets van. "Op sommige plaatsen kan het wel en op sommige plekken niet." De viroloog is hard: "Er is onvoldoende strategie. Dit is een herhaling van zetten."

Duitsland begon al in september

In buurland Duitsland hebben inmiddels meer dan 10 miljoen Duitsers een derde prik tegen het coronavirus gekregen. Dat is 12,5 procent van de bevolking. Duitsland begon al in september met het geven van de boosterprikken, die de bescherming tegen het coronavirus moeten versterken.

Intussen mist in Nederland een goede strategie, ziet Osterhaus. "Er zijn allemaal excuusjes dat we moeten wachten op de gezondheidsraad. Terwijl er onder andere al positieve resultaten uit Israël zijn gepubliceerd. De minister heeft zelf geen kennis in huis, dus moet 'ie altijd terugvallen op adviezen. En dat duurt veel te lang."

Bekijk ook video Italië zette in 2 maanden al 2 miljoen boosterprikken en is klaar om de hele bevolking de extra vaccinatie te geven

Direct effect

Het frustreert de viroloog, juist omdat we het effect van zo'n boosterprik al zo snel in de cijfers zouden kunnen merken.

"Dit effect komt veel sneller dan wanneer je de eerste prik krijgt, simpelweg omdat je lichaam al een deel van het vaccin in zich heeft. Nu merk je direct effect. Daarom is het zo belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met die boosterprikken."

Hugo de Jonge: iedereen helpen met prikken

Om de vaccinatiecampagne te versnellen, besloot demissionair minsister van Volksgezondheid Hugo De Jonge vandaag om iedereen die bekwaam is te laten helpen bij het zetten van de prikken.

Oud-verpleegkundigen, studenten, het leger, iedereen die straks beschikbaar is om te helpen prikken, kan zich aansluiten bij het prikleger van de GGD. Er is een speciale website waar vrijwilligers zich op kunnen geven.

Bekijk ook video Boosterprik zorgt in België al voor daling van nieuwe uitbraken in verzorgingshuizen

Prik door de dierenarts

Osterhaus is zelf dierenarts en weet welke bijdrage bijvoorbeeld dierenartsen zouden kunnen leveren: "Ik heb in mijn leven al heel veel vaccinaties gezet. Ik weet hoe het moet, en met mij dus heel veel dierenartsen. Dat zou een goede oplossing zijn."

Volgens Osterhaus is het wel belangrijk dat iedereen ook écht bekwaam is, maar meer handen zijn altijd beter. "Als zo snel mogelijk maar zo veel mogelijk mensen geprikt kunnen worden."