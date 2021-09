Over een paar uur worden er verdere versoepelingen aangekondigd. Viroloog en hoogleraar Ab Osterhaus begrijpt dat versoepelingen langer uitstellen steeds lastiger wordt, maar zou het wel verstandiger vinden.

Osterhaus vindt het moeilijk in te schatten wat er zal gebeuren als de samenleving verder opengaat. Maar wat hij wel weet, is dat we er nog niet zijn. "Dat komt door het grote aantal ongevaccineerden." Het is volgens de hoogleraar dan ook verstandig om niet alle maatregelen te laten varen. Zeker niet met het griepseizoen in aantocht.

Verkoudheidsvirus

Maar hoe lang zal de pandemie nog voortduren? Zal COVID-19 überhaupt nog verdwijnen? "Het is niet onwaarschijnlijk dat het virus jaarlijks terugkomt, maar we weten het nog niet zeker. Er is één virus verwant aan corona en dat komt sinds z'n introductie in de 19de eeuw steeds terug", weet Osterhaus.

"Dat virus is nu een 'gewoon' verkoudheidsvirus geworden. Je krijgt dan groepsimmuniteit, het virus past zich aan aan de mens. De vraag is hoe lang het duurt voordat dit specifieke coronavirus zich op die manier gaat manifesteren." Maar dat zal niet van de ene op de andere dag zijn, vermoedt Osterhaus.

Geen wetenschappelijke onderbouwing

Het is moeilijk om het eens of oneens te zijn met de versoepelingen, zegt de viroloog en hoogleraar. "Er is weinig wetenschappelijke basis voor afzonderlijke maatregelen. Of je het circuit van Zandvoort wel openlaat en de nachtcafés niet is dus een politieke beslissing."

Maar ondanks het ontbreken van de wetenschappelijke basis voor de afzonderlijke maatregelen is Osterhaus ervan overtuigd dat we voorzichtig moeten zijn. Hij verwijst naar de versoepelingen in juni, die een flinke stijging in besmettingen als gevolg hadden.

'Liever niet versoepelen'

En als je het de viroloog zelf vraagt? "Als ik vanuit mijn beroep als viroloog kijk, dan weet ik het wel, dan zeg ik niet versoepelen. Maar ik snap dat je als politicus voor een hele lastige taak staat."