Het aantal besmettingen neemt toe, maar bijna niemand denkt dat de komende tijd strenge maatregelen zullen worden afgekondigd. Slechts 1 procent verwacht een lockdown in de herfst. Twee derde (66 procent) denkt dat ons land niet meer 'op slot' zal gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 18.000 leden van het Opiniepanel. Het RIVM meldde begin deze week een stijging van het aantal positieve tests en ziekenhuisopnames, een mogelijke voorbode van een nieuwe coronagolf.

'Sloerig in de rakker'

Toch maken panelleden zich nog weinig zorgen over dit najaar. 1 procent denkt dat Nederland deze herfst in lockdown gaat, 16 procent verwacht dat de ingrijpende coronamaatregel in de winter zal worden afgekondigd. Twee derde (66 procent) verwacht geen lockdown meer.

17 procent maakt zich op dit moment zorgen over corona. Veel mensen zijn inmiddels meerdere keren gevaccineerd en zien dat ziekte bij de huidige omikronvariant vaak milder verloopt dan bij eerdere mutaties. Iemand schrijft hierover: "De mensen die ik ken en die nu alsnog corona krijgen zijn er allemaal minder ziek van. Beetje 'sloerig in de rakker', zoals wij dat in Twente zeggen."

Zorgen over het coronavirus

'Andere dingen aan mijn hoofd'

Panelleden geven aan dat ze hun hoofd vol hebben aan de andere crises die op dit moment spelen, zoals de hoge inflatie, de stijgende energiekosten, de koopkracht die onder druk staat en de wooncrisis. "Ik heb maar één zorg: de energienota", legt iemand uit.

"Ik heb wel andere dingen aan mijn hoofd", schrijft een ander. "Mijn zorgen over energie, koopkracht en wonen zijn veel groter, corona is naar de achtergrond verdwenen."

Wel weer maatregelen

Wel verwachten mensen dat er deze herfst weer coronamaatregelen worden ingevoerd. 83 procent denkt dat de overheid opnieuw gaat adviseren om thuis te blijven met klachten, drie kwart (78 procent) zou daar ook toe bereid zijn. Ook 1,5 meter afstand houden zou een grote meerderheid (68 procent) zich de komende maanden in kunnen vinden.

Bij een invoer van een avondklok of een beperking van thuisbezoek is een minderheid bereid zich daaraan te houden. Slechts 8 procent denkt dat het kabinet deze herfst een avondklok invoert, 21 procent verwacht een bezoekerslimiet. Mocht dit gebeuren, dan is minder dan de helft bereid om zich daaraan te houden, respectievelijk 38 procent en 40 procent.

Verwachting van coronamaatregelen

'Thuiswerkvergoeding moet omhoog'

55 procent verwacht een thuiswerkadvies dit najaar, de helft (50 procent) is bereid zich daaraan te houden. "Ik kan het niet meer. Mijn focus is helemaal weg thuis. Ik heb echt behoefte aan een externe werkplek", aldus een panellid dat wel naar werk wil blijven gaan.

Iemand anders is wel bereid om thuis te werken, maar plaatst daarbij een kanttekening: "Als we weer moeten thuiswerken, is het wel van belang dat de thuiswerkvergoeding wordt aangepast. Die is nu wettelijk 2 euro per dag, maar voor dat geld kan ik de verwarming niet aan doen."