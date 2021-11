Ook al kondigt het kabinet voor de komende tijd een avondlockdown vanaf 17.00 in, uiteindelijk zal een hele strenge lockdown nodig zijn. Dat denkt epidemioloog Patricia Bruijning. "Stromen de ziekenhuizen leeg, dan kan de maatschappij daarna weer open."

Het seizoenseffect waar al lang voor gewaarschuwd was, wordt met de dag zichtbaarder: er zijn dagelijks meer dan 20.000 nieuwe coronabesmettingen. Om dit aantal naar beneden te brengen, komt er een avondlockdown: onder andere restaurants en cafés, niet-essentiële winkels, bioscopen en theaters, de cultuursector en sportlocaties moeten dicht tussen 17.00 uur 's avonds en 5.00 uur 's ochtends.

Grote klap op het virus

"Misschien zijn de gelekte maatregelen net genoeg om het R-getal te laten zakken. Maar het is niet de grote klap op het virus om de instroom in de ziekenhuizen fors naar beneden te halen", zegt Bruijning. "Daarnaast moeten we nu echt veel reguliere zorg afschalen en dat willen we natuurlijk niet."

Ze ziet dat we collectief zijn overvallen door de tegenvallende bescherming van het vaccin tegen besmettingen. "Een prik werkt heel goed tegen ziek worden, maar tegen besmetting neemt de effectiviteit van de prik na een paar maanden af."

Overschatting

"We hebben Nederlanders anderhalf jaar verteld dat ze weer normaal kunnen leven, zodra ze gevaccineerd zijn. En nu moeten we ze vertellen dat dat toch niet het geval is." Patricia Bruijning begrijpt dat mensen daar verontwaardigd en onbegripvol op reageren.

"Het is een overschatting geweest om te denken dat gevaccineerden dan een advies zouden opvolgen. Je moet maatregelen daarom nu toch gewoon echt afdwingen. En er niet al te veel op vertrouwen dat de burger wel z'n verantwoordelijkheid neemt. En toch lijkt de overheid met dit bewuste beleid door te gaan."

Kinderen vaccineren tegen schoolsluiting

De afgelopen weken valt op dat het aantal besmettingen onder kinderen en jongeren steeds meer toeneemt. Hierdoor ontstaat de roep om scholen te sluiten. Maar nadat dat noodzakelijk was tijdens de eerste golf, heeft het kabinet benadrukt nooit meer zo ver te willen gaan.

De EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) heeft deze week het vaccin van Pfizer goedgekeurd voor gebruik bij kinderen tot 12 jaar. Eerder was het al goedgekeurd vanaf 12 jaar. De experts zeggen dat de voordelen van het vaccin ook voor jonge kinderen zwaarder wegen dan het risico op bijwerkingen, die doorgaans mild zijn.

'Dit idee klopt totaal niet'

Als het aan Bruijning ligt is het vaccineren van kinderen om schoolsluiting te voorkomen helemaal geen optie. "Tegen de tijd dat wij kinderen vaccineren zitten we op z'n vroegst ergens in februari. Effecten gaan pas zichtbaar zijn in april en dan hoop ik dat we door deze golf heen zijn. Dus dit idee klopt totaal niet."

Bruijning zet liever in op de boosterprik. "Want als wij straks al onze volwassenen een derde prik hebben gegeven en vervolgens 2G of 3G invoeren, dan kunnen onze kinderen naar school blijven gaan."

Cijfers in perspectief

Bruijning zet de besmettingscijfers graag in perspectief: "Van alle besmettingen zit 8,5 procent in de basisschoolleeftijd. Met andere woorden: 91,5 procent niet. En als we kijken naar ziekenhuisopnames, dan is het verschil nog groter." Dus voor een daling in het aantal besmettingen is het volgens Bruijning veel effectiever om te zorgen dat volwassenen elkaar niet meer besmetten.

Wat volgens Bruijning met name duidelijk wordt, is dat we nu met een enorm seizoenseffect te maken hebben. "Dus je kunt er nu al op anticiperen, zodat er volgend jaar herfst weer meer mensen immuniteit hebben. Dat zal besmettingen voorkomen."