Focus op wat er wel kan, uit je gevoelens en help elkaar. Het klinkt misschien simpel, maar dat zijn volgens lifecoach Lotte Kips goede manieren om om te gaan met nieuwe coronamaatregelen.

Elke keer als we denken dat we van corona af zijn, komen er toch weer nieuwe maatregelen. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Het is een vraag die lifecoach Lotte Kips geregeld krijgt. Ze deelt vijf manieren die je kunt gebruiken om het vol te houden.

1. Je gevoelens uiten

Volgens Kips is het belangrijk dat je je slecht mag voelen: "Nog niet iedereen is bijgekomen van vorig jaar en dan staat een eventuele volgende lockdown alweer voor de deur. Dat is een domper en je mag je dan ook slecht voelen. Probeer die nare gevoelens niet weg te stoppen, want dat werkt juist averechts."

"Ga het dus niet wegdrinken maar denk na over wat je nodig hebt om hiermee om te gaan. Helpt het bijvoorbeeld om even met een vriendin te bellen of juist om iets fysieks te doen? Voor velen is wandelen bijvoorbeeld een fijne activiteit. Je kunt je hoofd even leegmaken of juist samen met vrienden gaan. Je hebt dan wel het sociale contact waar je misschien behoefte aan hebt en je bent ook nog eens gezond bezig. Het is een beetje een open deur maar het is wel belangrijk: zorg goed voor jezelf en je lichtaam. Als je je prettig voelt, ga je ook beter om met tegenslag."

Bekijk ook Druk op geestelijke gezondheid van jongeren neemt verder toe als hoger onderwijs niet opengaat, zeggen psychologen

2. Help elkaar

Naar elkaar omkijken is de belangrijke, tweede tip: "Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: help elkaar. Kijk naar elkaar om, heb écht aandacht voor anderen. Dus zie iemand, en wees oprecht nieuwsgierig naar hoe het met diegene gaat. Het is niet alleen belangrijk om even in te checken bij mensen waarvan je denkt dat ze het moeilijk hebben, ook bij anderen is dit belangrijk. Je kunt niet altijd aan de buitenkant zien hoe het gaat en we gaan allemaal anders om met tegenslagen."

"Je kunt dit in je eigen omgeving doen, maar er zijn ook support-groepen voor mensen die minder vrienden hebben waar ze op kunnen steunen. Zij zijn veel kwetsbaarder en hebben hulp nodig. Voor jezelf kan het fijn zijn om juist anderen te helpen: het kan namelijk veel voldoening geven. Dus kook eens voor die alleenstaande buurvrouw of wees een luisterend oor."

3. Scheid werk en privé

Nu we meer thuis komen te zitten, is het volgens Kips extra van belang: werk en privé scheiden. "Het is echt belangrijk dat je dit doet. Sommige mensen werken op dezelfde plek als dat je eet en slaapt. Dan kan bijvoorbeeld een overgangsritueel heel goed helpen."

"Dan doe je dus iets zodat je weet: het werk is nu echt klaar. Het maakt op zich niet uit wat dat is, als je maar voor jezelf markeert dat je werk erop zit en je vrije tijd begint."

4. Zorg voor verbinding

"Wat mensen wat betreft thuiswerken vooral lastig vonden, is dat soms het sociale contact met collega's vrijwel helemaal wegviel. Dus toen bleef alleen het werk over. Daardoor kwamen sommigen bij mij langs met de vraag wat ze nu moesten doen. Ze gingen namelijk twijfelen of dit werk wel is wat ze echt leuk vinden."

"Verbinding met je werk en met andere mensen is heel belangrijk: dan weet je weer waarvoor je het doet. Nu hebben managers dit vaak wel al door en doen ze daar iets aan. Dus bijvoorbeeld een koffiemomentje om 9 uur voor wie wil en meer één-op-ééncontact."

Bekijk ook Waarom je de coronapandemie beter als marathon dan als sprintje kunt zien en hoe je hoop houdt

5. Wat kan er wel?

De vijfde en laatste tip: bedenk goed wat er allemaal nog wél kan. "Focus daarop en word daar creatief in. Probeer er iets leuks van te maken. Ga met je gezin het bos in en doe een speurtocht. Of wordt actief in de Ommetjes-app: daar zit ook een competitie-element in. Zo heb je wel een beetje een doel op je dag." Makkelijker gezegd dan gedaan, geeft Kips toe. "Nieuwe maatregelen zijn sowieso niet leuk, maar het wordt wel voorspelbaarder. We weten al een beetje wat er voor een deel gaat komen."

"Wat we vooral moeilijk vinden aan deze coronatijd is dat we geen controle of houvast hebben. Maar deze winter is anders dan vorig jaar. Toen was het allemaal nieuw, was het virus heel eng en groot. Maar nu weten we een beetje wat het is. Je weet niet hoe lang het nu duurt voordat de maatschappij weer opengaat en dat is lastig. Daar heb je geen controle over, maar je hebt wel controle over hoe je ermee omgaat."

Kijkje achter de schermen bij het Amsterdam UMC: zo druk is het er nu door de vele coronapatiënten