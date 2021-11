De derde corona-vaccinatieronde komt laat op gang. Nederland loopt nu achteraan in Europa, tot frustratie van verpleeghuisdirecteur De Koning: "Als die boosterprik niet zo laat was, was het leven voor deze verpleeghuisbewoners een stuk leuker geweest."

Morgen krijgt verpleeghuis Frankeland de boosterprikken. Ze hopen dan maandag de eerste prik te gaan zetten. "Te laat", volgens directeur Ben de Koning van verpleeghuis Frankeland in Schiedam. "Ik roep al drie maanden om die boosterprik", zegt hij.

Te laat

Op meerdere afdelingen bij verpleeghuis Frankenland zijn coronabesmettingen. Bewoners moeten dan op hun kamer blijven en mogen geen bezoek ontvangen. Iets wat volgens de Koning niet nodig was geweest als ze 3 maanden geleden al waren begonnen met de boosterprikken. "Dan hadden er geen afdelingen op slot hoeven te gaan, dan hadden mensen gewoon in het restaurant kunnen eten en konden mensen zonder mondkapje op bezoek komen", zegt hij.

Zo min mogelijk maatregelen, dat wil natuurlijk iedereen, maar voor deze groep ouderen geldt dat extra, volgens de Koning. "Zonder al die maatregelen was het leven van onze bewoners een stuk aangenamer geweest. De mensen die hier wonen hebben een restant aan levensduur van misschien een jaar. Dat moeten we niet vergeten. Elke dag is voor hen een kostbare dag. Waar moet je anders je lol uit halen als je in een verpleeghuis woont?"

Coronaverspreiding terugdringen door boosterprik

Viroloog Marjolein Kikkert had liever gezien dat Nederland sneller met boosters was begonnen, idealiter 6 maanden na de laatst gezette prik. "Onze vaccins werken ontzettend goed, maar gevaccineerden kunnen nog steeds bijdragen aan het verspreiden van het virus en met die boosterprik kunnen we dat verder terugdringen", zegt Kikkert.

Sinds vorige week krijgen de eerste verpleeghuisbewoners een prik en worden 80-plussers en zorgmedewerkers uitgenodigd om de extra prik te komen halen. De Gezondheidsraad adviseert vandaag om iedereen boven de 18 jaar een boosterprik te geven. Dat is volgens de Gezondheidsraad nodig omdat er tekenen zijn dat de bescherming die de vaccins bieden tegen corona, na verloop van tijd afneemt.

Roeien met de riemen die we hebben

Welk verschil had het gemaakt als Nederland eerder was begonnen met het zetten van de boosterprikken? "Best wat", volgens Kikkert. "Al was het niet helemaal voorzien dat deze golf zo groot zou worden."

"Nu moeten we roeien met de riemen de we hebben. Maar het had zeker gescheeld als we eerder boosterprikken hadden gezet",zegt Kikkert. "Het vaccin werkt goed, maar beschermd gewoon wat minder goed bij oude mensen en omdat er nu zoveel mensen besmet zijn, raken deze oude mensen ook eerder besmet en hebben ze een grotere kans om in het ziekenhuis te komen", zegt Kikkert.

Bron: eenvandaag

'Hoop leed had voorkomen kunnen worden'

"De meeste bewoners hier die besmet zijn hebben twee prikken gehad. Dat wil dus zeggen dat het vaccin een soort van uitgewerkt lijkt", zegt directeur De Koning. De ouderen in het verpleeghuis worden minder erg ziek maar toch is het iets wat voorkomen had kunnen worden als we die boosterprikken eerder hadden gehad, volgens de Koning.

"Als je achterom kijkt hoeveel ellende we hebben gehad, kan je je niet voorstellen dat we weer te laat zijn. Als het geen kwaad kan, doe het dan gewoon. Andere landen zijn veel eerder begonnen, loop er wat sneller achteraan. We zitten nooit in die kopgroep, we kijken altijd een beetje de kat uit de boom."