In de Schiedamse zorginstelling Frankeland lopen de besmettingen zo hoog op, dat directeur Ben de Koning zelf aanvullende coronamaatregelen heeft ingevoerd. De mondkapjes moeten op en bezoek mag niet meer in het restaurant komen.

Directeur De Koning vond de maatregelen die hij hoorde in de persconferentie niet voldoende en besloot zelf dus regels in te voeren.

Tientallen besmettingen

Op de locatie van Frankeland in Schiedam zijn 32 bewoners van de 220 besmet met het coronavirus. Daarnaast zijn twaalf medewerkers besmet. Op andere locaties zijn er nog acht medewerkers besmet. Vier afdelingen waren gesloten vanwege quarantaine, waar bewoners dus weer helemaal op hun kamer moesten blijven. Dat waren er vijf, maar een is er weer open. Een van de vier afdelingen gaat vandaag of morgen weer open.

"De bewoners zijn allemaal gevaccineerd. Dat hebben we namelijk zelf gedaan. En we denken dat ook zo'n 75 procent van de medewerkers is ook volledig gevaccineerd." De afgelopen tijd zijn 3 mensen die het coronavirus hadden overleden. Zij waren er al snel aantoe. "Alles begint weer opnieuw", zegt De Koning over het toenemende aantal besmettingen."

Niet meer in het restaurant en mondkapjes

Om bezoekers niet meer toe te laten tot het restaurant, was geen makkelijke beslissing. "Maar in Schiedam is zo'n 60 procent gevaccineerd. Er komen ook ongevaccineerden bij onze bewoners op bezoek, dus bezoekers hebben we liever niet meer in het restaurant."

Bij binnenkomst krijgt elke bezoeker nu een mondkapje bij de receptie. In totaal denkt De Koning alweer een miljoen euro aan mondkapjes te hebben uitgegeven. Mondkapjes zijn niet standaard verplicht in zorginstellingen en ziekenhuizen. Instellingen mogen dit zelf bepalen.

Bezoekers niet helemaal weren

Bezoekers helemaal weren zou het beste zijn, zegt de Koning. "Maar dat is natuurlijk verschrikkelijk. We hebben dat afgewogen tegen het kwaad, en daar weegt het niet tegen op. Dat willen we nooit meer doen, tenzij het verplicht is. En misschien doen we het ook wel niet als de overheid wel zegt dat het moet."

Sinterklaaspakketten

Aan de medewerkers en vrijwilligers, in totaal zo'n 2.200 mensen, wordt er elk jaar een sinterklaaspakketje uitgedeeld. Er zit chocolade in en een gedicht. De pakketten zijn al helemaal klaar, maar het gedicht is inmiddels achterhaald.

"Er staat namelijk nog iets in met de strekking dat corona voorbij is, de zware tijden zijn voorbij", zegt De Koning. "Ik denk dat we er een brief bij doen, aanpassen is geen doen", zegt hij lachend.

Boosterprik

De boosterprik komt eraan, ook voor bewoners van het Frankeland. "Een maand of drie te laat", zegt De Koning. "Je ziet aan het oplopen van de besmettingen en het aantal dubbel gevaccineerden, dat de werking is afgenomen. De eerste bewoners van Frankeland zijn namelijk al in januari gevaccineerd."

Bij de ingang van het restaurant vertelt een bewoner dat hij de boosterprik graag wil. "Ik blijf afstand houden. Ik denk dat het de jongeren zijn die niet gevaccineerd zijn die ons hebben aangestoken", vertelt hij. "En zo heeft iedereen zijn eigen zondebok", zegt De Koning.

Collectief probleem

Marino van Zelst, modelleur infectieziekten van de Wageningen Universiteit vindt het lastig om te zeggen door wie precies nu het aantal besmettingen oploopt. "We weten dat ook een groot deel van de besmettingen plaatsvindt onder gevaccineerden. Die mensen zijn wel minder besmettelijk. We moeten het hebben over het collectieve probleem. Dus groepen aanwijzen door wie het komt, de gevaccineerden of de ongevaccineerden, is heel lastig."

Van Zelst vindt dat we voor aankomende vrijdag moeten kijken naar het hele pakket aan maatregelen. "Je komt er niet onder strengere maatregelen uit. Daarbij kun je putten uit de maatregelen die we de afgelopen anderhalf jaar voorbij hebben zien komen."