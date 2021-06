Vanaf zaterdag mogen ze stof gaan vangen in de kast: onze mondkapjes. Maar wat doet het stoppen met de mondkapjes met de andere coronamaatregelen? "Juist door het loslaten van het mondkapje hebben we ook het idee dat covid een beetje voorbij is."

Volgens hoogleraar gezondheidspsychologie van de Universiteit Leiden Andrea Evers is het mondkapje het symbool geworden van de crisis. "Het herinnert ons aan alle maatregelen." Maar vanaf 26 juni hoeven we ze op de meeste plekken niet meer te dragen. Andere maatregelen, zoals de anderhalve meter, blijven nog wel gelden.

'Niet te snel alles loslaten'

"Als je wil dat mensen zich aan die anderhalve meter houden maar wel de mondkapjes loslaat, dan is het risico groot dat jongeren of mensen die graag van corona af willen, zich ook niet meer aan de andere maatregelen houden. Daarom kun je beter niet te snel zijn alles loslaten", zegt Evers.

"Mensen hebben het idee: we gaan eindelijk weer feesten, we gaan weer inhalen." Zij laten volgens de hoogleraar nu duidelijk een stukje compensatiegedrag zien. "Er is zeker een gevaar dat we iets te snel zijn en dat dat op een gegeven moment weer risico's met zich meebrengt. Je wil zo graag dat mensen het beleid steunen, en heel vaak wisselen van beleid is dan niet zo handig."

Israël gaat terug

Zo was het in Israël op 15 juni op veel plekken ook niet meer verplicht een mondkapje te dragen. Maar, in dat land komen ze daar nu op terug. Mondkapjes komen weer terug in binnenruimtes, omdat het aantal coronabesmettingen toch weer toeneemt.

Zulk wisselend beleid heeft volgens Evers verschillende consequenties. "De ene groep vindt het beleid niet meer geloofwaardig. De andere groep vind het juist heel erg verwarrend. Het kan dus wel negatief uitpakken als het beleid daarin verandert." Voor de geloofwaardigheid van het beleid is het dus belangrijk om niet té snel aanpassingen te doen. "Wees je er bewust van hoe complex het is dat je steeds vraagt dat mensen hun gedrag aan moeten passen."

Blijf goed communiceren

Volgens Evers moet daar heel duidelijk over gecommuniceerd worden: "Verwacht maar niet dat in een persconferentie of op de radio, als je dat één keer zegt, dat mensen dat ook allemaal weten." Om te zorgen dat mensen de nog geldende maatregelen blijven volgen, is goede communicatie hard nodig. "Als je wil dat mensen die andere boodschap onthouden, zorg voor goede communicatie."

"Zet op het strand bordjes neer, zet strandcoaches neer, help mensen om zich dan aan die maatregelen houden waarvan jij dat wil. Zet daar dan heel erg sterk extra communicatie strategie op in." Overigens denkt Evers wél dat het een uitbundige zomer wordt: "En daar is op zich niks mis mee, zolang we ons nog maar aan de belangrijkste maatregelen houden."