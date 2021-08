Morgen beslist het kabinet of het hoger onderwijs bij de start van het nieuwe schooljaar weer open kan. Psychologen hopen daar vurig op, 'want jongeren die thuiszitten hebben meer psychische problemen'.

Hopelijk maakt het kabinet meer mogelijk voor het hoger onderwijs, zegt psycholoog Najla Edriouch. "Een van de psychologische basisbehoeften van de mens is sociaal contact en verbondenheid. Als daar langere tijd niet aan wordt voldaan kan dat in sommige gevallen leiden tot angst en stemmingsklachten."

Opleiding als veilige haven

Edriouch werkt bij het Centrum Adolescentenpsychiatrie van ggz-instelling Reinier van Arkel met jongeren tussen de 17 en 24 jaar. Ook de instelling waar zij werkt, ziet het aantal hulpvragen toenemen.

"Veel van die jongeren hebben geen veilige thuissituatie. Zij zien hun opleiding als veilige haven, het is belangrijk dat de scholen weer snel open gaan."

Meer acute jeugd-ggz

De Nederlandse ggz onderschrijft wat Edriouch zegt. De vereniging van ggz-organisaties pleit sinds de tweede lockdown voor het veilig opengaan van scholen. Zowel in het lager, middelbaar als hoger onderwijs.

Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van het stilvallen van onderwijs en contacten voor kinderen en jongeren ingrijpend zijn. De (acute) jeugd-ggz is onverminderd hoog en in diverse regio's zelfs hoger geworden.

Meer besmettingen

Epidemioloog Arnold Bosman begrijpt de zorgen over de mentale gesteldheid van jongeren. "Maar", voegt hij toe, "een heropening zal zeker weten leiden tot meer besmettingen, dat is onherroepelijk."

Bosman mist vooral heldere kaders voor wat het kabinet acceptabel vindt. Zijn advies voor de persconferentie morgen: "Kom met heldere voorwaarden voor een heropening en zeg daarbij dat het mogelijk is dat onderwijsinstellingen weer dichtgaan bij besmettingen. Anders is het later wéér een teleurstelling voor jongeren."

'Keuze niet vrijblijvend'

"We begrijpen heel goed dat er risico's zijn verbonden aan het openstellen van het hoger onderwijs. En dat dit alleen onder voorwaarden kan gebeuren", zegt een woordvoerder van de Nederlandse ggz.

"Welke maatregelen precies nodig zijn om het hoger onderwijs open te laten gaan is aan het kabinet. Maar het moge duidelijk zijn dat de keuze niet vrijblijvend is. Dat de druk op de geestelijke gezondheid van jongeren toeneemt als fysiek onderwijs niet mogelijk wordt gemaakt, is voor ons overduidelijk."

Perspectief

Psycholoog Edriouch hoopt vooral op perspectief. "Het zou goed zijn als het kabinet met perspectief op versoepelingen komt en dat jongeren weer aan de slag kunnen en hun leven kunnen oppakken", zegt ze.