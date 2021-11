Als het aan de cijfers ligt, kan 2021 economisch gezien niet meer kapot. En ja, dat is heel positief, zegt financieel journalist Martin Visser. "Maar het is helaas toch vooral een statistische waarheid", zegt hij.

"We weten van 3 kwartalen dit jaar dat de economische groei groot is geweest. Want vergeleken met economisch rampjaar 2020 waren is 2021 echt een economische topjaar, ongeacht wat er ook gebeurt in het vierde kwartaal", zegt Visser.

Consumentenvertrouwen

"In het hele jaar zal de economie 4 procent groeien. Dat is dus positief." Maar dat betekent helemaal niet dat bij ondernemers en consumenten ook de vlag uit kan.

Want wat bijvoorbeeld veel minder optimistisch is, is het consumentenvertrouwen, zegt Visser. "Dat is volgens het CBS al een paar maanden aan het dalen." De koopbereidheid van mensen het oordeel over het economische klimaat is in november verslechterd.

Voorbereid op tweede lockdown

Een lockdown zoals die nu is aangekondigd, of een nog strengere lockdown kan de economische groeicijfers van dit jaar niet meer kapot krijgen, maar ook dat betekent niet dat er geen schade optreedt als dit weekend de nieuwe lockdown begint. "Bij de pintransacties in de horeca zag je de afgelopen tijd al dat het wel degelijk impact heeft. Dat zal straks alleen maar zichtbaarder worden."

Visser denkt wel dat je met de betere groeicijfers van nu een tweede lockdown beter kunt opvangen. "Dit jaar heeft een enorm herstel laten zien. Veel bedrijven zullen in een tweede lockdown ook veel sneller en beter omschakelen naar een manier om omzet te draaien, als ze te maken krijgen met nieuwe maatregelen."

'Roep om extra steun groot'

Denk aan restaurants die weer afhaalmaaltijden gaan aanbieden. "Die draaiboeken liggen klaar. Dat zie je op alle vlakken: scholen, horeca, winkels, die hebben plan klaar liggen over wat er moet gebeuren als ze moeten sluiten."

Maar als bijvoorbeeld een bioscoop om 17.00 uur dicht moet, dan houdt het economisch gewoon op, zegt Visser. "En denk aan het café op het plein, die kan moeilijk bier van de tap gaan thuisbezorgen. Daar zit gewoon echt de pijn. De roep om extra steun is ook extra groot", zegt Visser. Voor sommige ondernemers is het haast niet te doen om het bedrijf in te richten met deze wisselvallige maatregelen, zegt Visser. "En dan is het dus vooral hopen dat deze nieuwe maatregelen niet te lang duren."