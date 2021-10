Het Rode Kruis doet een dringende oproep om mensen in armoede als gevolg van de pandemie niet te vergeten. "De wereld doet alsof corona voorbij is en de economie weer aantrekt, maar dat is niet voor iedereen zo. Ik heb geen cent te makken."

Marko van Kesteren is taxichauffeur in Amstelveen. Corona heeft een gigantische impact gehad op zijn inkomsten en dat heeft het nog steeds. "Dan hoor ik politici zeggen dat de economie weer herstelt. Nou, dat is echt niet bij iedereen zo."

Geen cent te makken

Vanaf maart vorig jaar gingen Marko's inkomsten van de ene op de andere dag naar nul. De horeca ging dicht, Schiphol sloot grotendeels. De taxichauffeur is zzp'er en moet zijn auto leasen.

Kosten zoals een verzekering, onderhoud en huur liepen door, terwijl de inkomsten wegvielen. "Ik leef normaal alleen van mijn inkomsten. Toen die wegvielen had ik geen cent meer te makken." Marko kwam in de schulden terecht.

Niet naar de voedselbank

Om toch te kunnen eten ging hij naar de voedselbank, maar daar kreeg hij te horen dat ondernemers er niet terecht kunnen. Marko werd doorverwezen naar de gemeente. Op dat moment was er nog geen overheidssteun.

Sinds juni krijgt hij boodschappenkaarten van het Rode Kruis, waarmee hij eten kan ophalen.

Inkomen trekt niet aan

Het frustreert Marko dat veel mensen doen alsof corona voorbij is. "Voor mij is er nog niks veranderd. Als de nachtclubs dicht moeten blijven 's nachts en de horeca zo vroeg sluit, dan trekt mijn inkomen niet aan. Dat geldt voor velen met mij."

"Gisteravond had ik bijvoorbeeld twee ritjes, samen goed voor zo'n 40 euro. Daar kan de schoonsteen niet van roken."

19.000 mensen redden het nog niet

Hoewel de versoepelingen zorgen voor meer werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de schoonmaakbranche en horeca, start het werk voor sommige mensen maar langzaam op.

De behoefte aan voedsel blijft volgens het Rode Kruis de komende periode voor veel kwetsbare mensen een grote zorg. Met boodschappenkaarten helpt de organisatie zo'n 19.000 mensen die het nog niet alleen redden.

Gebruik aan verzorgingsproducten

Naast geld voor voedsel ontbreekt bij deze mensen ook bestedingsruimte voor essentiële verzorgingsproducten, ziet het Rode Kruis. Het gaat om producten als maandverband, incontinentieproducten, luiers, shampoo, tandpasta, douchegel, deodorant of wasmiddel.

Vaak gaat het om vrouwen en gezinnen met opgroeiende kinderen, die afhankelijk zijn van relatief dure producten. Maar ook ouderen en alleenstaanden hebben een gebrek aan producten.

Samenkomst van omstandigheden

De 52-jarige Geertje Beishuizen heeft altijd in de zorg gewerkt. Samen met haar, inmiddels, ex-man had ze een inkomen van zo'n 4.000 euro per maand. Ze kwamen daarmee goed rond.

Maar tijdens een wisseling van baan kreeg Geertje gezondheidsklachten. En het bedrijf waar ze aan de slag zou gaan, ging failliet. Ze had geen recht op een ww-uitkering. "Een ongelukkige samenkomst van omstandigheden", noemt ze het zelf.

'Gered door dit initiatief'

Al 4 jaar zit Beishuizen nu in de bijstand. Ze kon al die tijd terecht bij de voedselbank. "Tot ze tijdens een herintakegesprek zeiden dat ik er geen recht meer op had." Na een wisseling van energiemaatschappij bleek ze 20 euro boven de grens te zitten. Maar dat betekent niet dat ze goed rondkomt, vertelt Geertje. Ze woont inmiddels een jaar bij haar dochter Imen. "Als zij er niet was geweest had ik een heel groot probleem gehad."

Ze vertelt hoe belangrijk de boodschappenkaarten van het Rode Kruis voor haar zijn. "Ik ben gered door dit initiatief." Dat ze ook nu, na het hoogtepunt van de coronapandemie, hard nodig zijn begrijpt ze maar al te goed. "Na corona kunnen ze deze hulp niet zomaar opgeven."