Een boodschappenkaart om in de supermarkt te gebruiken of ontbijttassen met eten: het Rode Kruis helpt steeds vaker mensen in Nederland om aan eten te komen. "Schaam je er niet voor", zegt Sophia (58), die zelf gebruik maakt van de voedselbank.

Het Rode Kruis ondersteunde al gezinnen in Utrecht en Friesland en gaat nu ook helpen in Noord-Holland. Er worden bijvoorbeeld ontbijttassen uitgedeeld, zodat kinderen niet met een lege maag naar school hoeven. Het is voornamelijk voor mensen die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Dat zijn er zo'n 400.000.

Zelf tekortkomen

Sophia uit Amsterdam heeft kanker en kwam terecht in de ziektewet, ze kon niet meer werken. Toen werd ook haar man ziek, en kon hij niet meer werken. "Ik hielp andere mensen die in de problemen zaten, maar op zo'n moment ga je zelf ook tekortkomen. Ik kwam terecht in de schulden", vertelt ze.

"Ik kom gelukkig wel in aanmerking voor de Voedselbank. Het wordt steeds minder wat je krijgt, maar daar kunnen zij niks aan doen", voegt ze toe. "Ze krijgen ook veel minder binnen. Je krijgt van alles en nog wat in je pakketje, maar geen maaltijden."

Minder dan 50 euro per week

Toegeven dat je niet genoeg geld hebt voor eten, is heel moeilijk, weet Sophia. "Je durft tegen niemand te zeggen hoe het echt zit", vertelt ze. "Zeker niet als je het soms met minder dan 50 euro per week moet doen. Veel mensen schamen zich ervoor."

Ze vindt het dan ook belangrijk om mensen te helpen en ze te laten weten dat het geen schande is. "We zijn niet de enigen, er zijn veel meer mensen om ons heen die dit hebben. Je moet je gewoon aanmelden voor dit soort hulp. Dan gaan er misschien ook wel meer mensen doneren."

Onder bewind

Vanwege haar ziekte is Sophia ook veel geld kwijt aan medicijnen. "Ik ga twee keer in de week naar het ziekenhuis", vertelt ze. "Ik slik 6 à 12 pillen per dag, buiten mijn pijnstillers om. Ik ben mijn eigen risico dus al in januari kwijt."

Ze staat onder bewind, wat betekent dat een bewindvoerder haar geldzaken regelt. "Die neemt al mijn geld in en betaalt mijn rekeningen. Daar krijg ik dan leefgeld van", legt Sophia uit. "Per week is het tussen de 50 en 60 euro, maar soms is het maar 30 euro vanwege de extra kosten."

Brood met hagelslag

"Met 60 euro in de week red je het gewoon niet", zegt Sophia. In huis wonen ze met 5 mensen, waardoor het steeds moeilijker is om maaltijden te maken. "Ik eet op het moment veel brood", vertelt ze. "Want als je iets van pasta haalt, wil je daar vlees bij en dat kan je niet krijgen. Dus dan is het brood met hagelslag of ander goedkoop beleg."

Omdat het te duur is, eet Sophia ook weinig groente en fruit. "Het is maar wat je van de voedselbank krijgt. De groente die ik binnenkrijg is vaak roerbakgroente in de aanbieding, die doe ik dan bij de pasta. Maar soms is het pasta met alleen maar een sausje, zonder iets erin."

'Altijd blijven lachen'

"Ik blijf altijd lachen, al huilt mijn hart van binnen", zegt Sophiqa. "Ik probeer iedereen blij en vrolijk te houden. Maar Nederland is moeilijk, want waarom moeten mensen lijden als het een rijk land is? Waarom moeten we ons geld uitgeven aan het buitenland en helpen we onze eigen mensen niet?"

Ze snapt dat mensen zich niet aanmelden voor voedselhulp, maar wil wel graag dat ze dat doen. "Zoek hulp, want stress is al erg genoeg. Daar word je ziek van. Schaam je er niet voor."