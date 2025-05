Dossier Inflatie Laatst bijgewerkt: 13 mei

De economie staat onder druk door hogere energieprijzen. Met name de hoge gasprijs, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ook in Nederland merken verbruikers, huishoudens en industrie de stijging van energieprijzen in hun portemonnee. Met inflatie tot gevolg.