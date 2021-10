Als je in een noodgeval 112 belt, moet je steeds vaker lang wachten. SEH's zijn onbereikbaar omdat ze door personeelstekorten onbemand zijn. Ambulances halen daardoor de aanrijtijd niet: "Het wordt een steeds groter probleem."

Met als norm 'binnen 15 minuten aanwezig' is het rennen en vliegen voor ambulanceprofessionals. Dat merkt ook Gerja Kok op de ambulance in Noord-Nederland. "Mensen verwachten niet dat je soms moet wáchten op een ambulance, dus dat zorgt voor frustraties. Ze voelen zich daardoor soms erg onveilig."

Spoedeisende Hulp steeds vaker onbemand

Het probleem: steeds meer ziekenhuizen moeten hun Spoedeisende Hulp (SEH) meerdere uren per week sluiten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) is er door personeelstekorten in de zorg te weinig personeel beschikbaar om goede zorg op de afdeling voor spoedgevallen te kunnen garanderen.

Vooral in grote steden als Amsterdam en de hele regio Noord-Nederland wordt het probleem steeds groter. Als gevolg moeten ambulances verder rijden naar een volgend ziekenhuis, waarvan de SEH nog wél open is. Volgens UMCG Ambulancezorg was er recent zelfs een dag waarop alle spoedhulpen van de negen ziekenhuizen in Groningen, Drenthe en Friesland een tijdelijke time-out hadden.

Lang wachten

Dat SEH-afdelingen gesloten zijn betekent in de praktijk vooral dat aanrijtijden een stuk langer worden, ziet ambulanceprofessional Gerja Kok. "We zijn langer met patiënten onderweg, waardoor we dus niet beschikbaar zijn voor andere meldingen. Daardoor moeten patiënten dus langer wachten."

"Laatst moesten we 1,5 uur wachten totdat we de patiënt naar een SEH konden brengen. Dat betekent dat er in dat gebied al die tijd een ambulance minder inzetbaar is. Het is een domino-effect, want als de ene SEH vol is, verplaatst alle druk naar een andere SEH. Daardoor raakt ook die overbelast."

Mensenlevens redden

Toch gaat het werk van een ambulanceprofessional regelmatig om het redden van mensenlevens. "Bij levensbedreigende dingen is er nog wel iets mogelijk", zegt Kok. "Ik maak heel vaak mee dat een lege SEH dan tijdelijk toch even opengaat om onze patiënt te kunnen helpen." Want het is absoluut geen onwil van het SEH-personeel, benadrukt ze. "Het personeelstekort is enorm, waardoor ze de druk simpelweg niet meer aan kunnen."

In geval van nood naar het ziekenhuis kunnen voelt voor veel mensen als iets essentieels. "Mensen begrijpen niet dat er soms geen plek is op de Spoedeisende Hulp. Hoezo kan ik niet naar het ziekenhuis, is vaak een eerste verontwaardigde reactie."

Kraamafdeling dicht?

Er was voor corona al krapte aan SEH-verpleegkundigen. En dat is in de coronaperiode erger geworden. UMCG Ambulancezorg (Noord-Nederland) spreekt over een uiterst zorgelijke situatie. En daar sluit Gerja Kok zich bij aan: "Want in steeds meer ziekenhuizen raakt de SEH vol."

Het komt daarom voor dat ze afdelingen moeten daarom afstoten. "Ik hoor dat meerdere ziekenhuizen hun kraamafdeling willen afstoten waardoor vrouwen dus nóg verder van huis moeten om te kunnen bevallen. En daar maak ik me best wel zorgen om", zegt Kok. "Het wordt een steeds groter probleem."