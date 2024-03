Verloopt je paspoort of ID-kaart binnenkort en heb je plannen om op reis te gaan, wacht dan niet te lang met het aanvragen van een nieuw exemplaar. Gemeenten verwachten namelijk grote drukte door de aanstaande 'paspoortpiek': "We zien de bui al hangen."

Ook in Medemblik bereiden ze zich voor op een piek in het aantal aanvragen voor een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De Noord-Hollandse gemeente is zelfs een heuse publiekscampagne begonnen: 'Straks geen spijt, verleng op tijd.'

Extra maatregelen

Medemblik probeert op die manier inwoners aan te sporen om op tijd hun identiteitsbewijs te verlengen en niet tot op het laatste moment te wachten. Om grote drukte te voorkomen neemt de gemeente bovendien extra maatregelen.

Een daarvan is een extra avondopenstelling, vertelt burgemeester Michiel Pijl in het gemeentehuis. Daarnaast zijn er twee ambtenaren aangenomen op de afdeling burgerzaken. En dat is hard nodig, benadrukt hij: ''De komende jaren verwachten we ongeveer 6.000 tot 8.000 aanvragen per jaar.''

Bron: EenVandaag De afdeling burgerzaken op het gemeentehuis in Medemblik

1,7 miljoen paspoorten

En dat zijn er veel meer dan de afgelopen jaren. Medemblik is daarin niet de enige: in heel het land verwachten gemeenten dit jaar een 'paspoortpiek'. Maar onverwacht is dat niet, sterker nog: de overheid ziet deze piek al een decennium aankomen. Dat komt doordat de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten in 2014 van 5 naar 10 jaar ging.

In heel Nederland moeten in 2024 in totaal 1,6 tot 1,7 miljoen paspoorten en 1,2 tot 1,3 miljoen identiteitskaarten vernieuwd worden, schat het ministerie van Buitenlandse Zaken. Veel meer dan vorig jaar, toen er zo'n miljoen nieuwe paspoorten en 600.000 nieuwe identiteitskaarten werden uitgegeven.

Piek blijft komende jaren

Nu de eerste identiteitsbewijzen uit de lichting van 10 jaar geleden verlopen, verwachten gemeenten dus een flinke toename in het aantal aanvragen. In Medemblik ging het gemeentehuis deze week daarom voor het eerst een extra avond open. ''We zien de bui al hangen", zegt burgemeester Pijl.

We zijn de komende jaren twee avonden per week open in plaats van één. Ook hebben we extra balies om de wachttijd zo kort mogelijk te houden", legt hij uit. De 'paspoortpiek' wordt namelijk niet alleen dit jaar verwacht, de drukte in het aanvragen zal naar verwacht tot ongeveer 2028 aanhouden.

'Je wil er op tijd bij zijn'

Een jonge vrouw is met haar moeder 's avonds naar het gemeentehuis in Medemblik gekomen. Van de campagne had ze nog niet gehoord, maar komt toevallig om haar paspoort te verlengen. ''Ik heb een vakantie gepland, dus wel fijn als ik hem voor die tijd heb", vertelt ze. Ze gaat pas in augustus naar Griekenland, 'maar je wil er op tijd bij zijn'.

Burgemeester Pijl juicht het alleen maar toe. ''Ons advies is, om voor de zekerheid, je paspoort of identiteitskaart minimaal een maand van tevoren aan te vragen." Vervolgens duurt het ongeveer 5 werkdagen voordat het nieuwe document opgehaald kan worden, maar de wachttijd kan bij grote drukte natuurlijk langer worden.

Digitaal regelen

8 weken voordat een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs verloopt, stuurt de gemeente een brief met de oproep om het document te verlengen. Burgemeester Pijl drukt inwoners op het hart om dat dan meteen te doen om vakantieplannen niet in gevaar te brengen, onder het motto 'straks geen spijt, verleng op tijd'.

Daarnaast kunnen mensen ook zelf een beetje meehelpen, zegt de burgervader tot slot. ''We roepen mensen op om zaken die digitaal geregeld kunnen worden zoveel mogelijk ook digitaal te regelen." Hij noemt een nieuw rijbewijs als voorbeeld: "Dat kan tegenwoordig volledig digitaal, dan hoef je hem vervolgens alleen nog maar op te halen bij het gemeentehuis.''